Una panchina rossa realizzata dai detenuti, laboratori artistici e teatrali, testimonianze e momenti di condivisione per contrastare la violenza di genere anche dietro le sbarre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli istituti penitenziari di Reggio Calabria promuovono, mercoledì 25 novembre, una serie di iniziative per riaffermare il valore della dignità femminile, della libertà e del rispetto della persona, coinvolgendo attivamente l’intera comunità penitenziaria. Presso la sezione femminile si svolgerà l’iniziativa “Sorelle oltre le sbarre. Un po’ di tutto per ricominciare”, un percorso pensato per offrire alle donne detenute uno spazio di ascolto, confronto e condivisione, attraverso il quale acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, valorizzare le risorse individuali e rafforzare le capacità relazionali ed espressive. Il progetto si inserisce nelle finalità istituzionali dell’Amministrazione penitenziaria, con particolare attenzione agli obiettivi di responsabilizzazione, inclusione sociale e crescita personale.

Arte, teatro e testimonianze per superare le esperienze di violenza

Alla base dell’iniziativa vi è la consapevolezza che numerose donne detenute hanno alle spalle percorsi di vita segnati da fragilità personali e familiari, marginalità sociale, relazioni affettive disfunzionali ed esperienze dirette o indirette di violenza di genere. La creazione di spazi protetti di espressione e confronto assume, in questo contesto, una particolare rilevanza nel percorso trattamentale, consentendo alle partecipanti di riconoscere e rielaborare vissuti complessi e costruire relazioni fondate sulla reciprocità, sul rispetto e sulla solidarietà. Le attività saranno curate da Katia Colica, drammaturga e responsabile del laboratorio teatrale di scrittura creativa attivo presso la sezione femminile, e da Claudia Serio, coordinatrice del laboratorio artistico-espressivo Nausicaarte, con il coinvolgimento di altri volontari. Il programma prevede riflessioni sul significato della ricorrenza, letture ad alta voce di racconti, poesie e testimonianze dedicate alla resilienza, alla dignità femminile e al superamento delle esperienze di violenza. Spazio anche alle attività artistiche e creative, finalizzate alla realizzazione di elaborati e messaggi simbolici, e a momenti teatrali e narrativi dedicati alla libera espressione delle emozioni e delle esperienze personali. La metodologia adottata si basa sull’ascolto attivo, sulla valorizzazione dei vissuti individuali, sull’educazione tra pari e sulla promozione di relazioni positive e inclusive.

Una panchina rossa all’ingresso del carcere di San Pietro

Tra i momenti più significativi della giornata figura l’inaugurazione di una panchina rossa presso il plesso penitenziario di San Pietro, collocata nei pressi dell’ingresso principale e realizzata dai detenuti su forte impulso e volontà della Direzione. Un simbolo visibile e permanente per ricordare le donne vittime di violenza e ribadire che nessuna forma di sopraffazione, abuso o discriminazione può trovare giustificazione. Le detenute realizzeranno e indosseranno inoltre fiocchetti rossi, simbolo di partecipazione, solidarietà e impegno condiviso, che saranno distribuiti al personale della Polizia penitenziaria e delle Funzioni centrali, agli avvocati e a tutti coloro che, a vario titolo, operano o accedono agli istituti. Analoghe iniziative interesseranno il carcere di Arghillà, dove la panchina rossa già esistente sarà rinnovata grazie al contributo dei detenuti, estendendo così il messaggio di sensibilizzazione alle diverse realtà penitenziarie della città.

Il direttore Tortorella: “La dignità della persona non conosce confini”

A sottolineare il valore educativo e culturale delle iniziative è il direttore degli istituti penitenziari, Rosario Tortorella: “La ricorrenza del 25 novembre assume, per la nostra comunità penitenziaria, un significato che trascende la dimensione commemorativa, configurandosi come un’importante occasione di sensibilizzazione e promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà della persona. Il contrasto alla violenza di genere richiede, infatti, un impegno costante e condiviso, che sappia incidere sulle coscienze, favorire la maturazione di una nuova consapevolezza e promuovere modelli relazionali improntati alla reciprocità e al riconoscimento dell’altro.

Anche il carcere è chiamato a svolgere un ruolo in questo processo culturale ed educativo, attraverso iniziative che restituiscano centralità alla persona e valorizzino il contributo di ciascuno. La partecipazione delle persone detenute alla realizzazione di questi momenti, dalla creazione dei simboli alla condivisione dei messaggi, testimonia come il percorso trattamentale possa tradursi anche in gesti concreti di responsabilità, sensibilità e solidarietà. La dignità della persona non conosce confini e il rispetto non può essere un principio da affermare soltanto nelle ricorrenze, ma un valore da testimoniare quotidianamente, nelle relazioni e nelle scelte di ciascuno”.