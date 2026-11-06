Reggio Calabria, il 9 novembre la presentazione dei Premi nazionali e internazionali Rhegium Julii 2026 – 58ª edizione

Lunedì 9 novembre, alle ore 11:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Premi nazionali e internazionali Rhegium Julii 2026 giunti alla 58ª edizione che si terrà a Palazzo San Giorgio – Salone dei lampadari. Con il Sindaco della Città metropolitana Dott. Francesco Cannizzaro saranno presenti il Sindaco del Comune di Campo Calabro Sandro Repaci, di Palmi Giovanni Calabria, i sostenitori del Progetto Rhegium, il presidente dell’Accademia aspromontana della cultura Alfredo Vadalà.
Saranno, inoltre presenti i Presidenti delle Associazioni Rotary Club Reggio Calabria, Circolo del tennis Rocco Polimeni, Accademia del tempo libero, Cis per la Calabria, Cif Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Panathlon Reggio Calabria, Touring Club Reggio Calabria, Aiparc Reggio Calabria, Dopolavoro ferroviario, ARS, Rizes, Fidapa fata Morgana. Orchestra giovanile di Delianuova, Alliance Francaise Reggio Calabria. Nel corso della conferenza saranno consegnate le cartelle illustrative della manifestazione 2026.