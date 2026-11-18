Il Presidente del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Fulvio Scarpino, ha invitato i media a partecipare alla cerimonia di premiazione del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” – IV Edizione 2025 e del Premio Speciale “Lucia Abiuso” – II Edizione 2025. L’evento si terrà il 23 novembre 2026, alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare del Consiglio regionale della Calabria, in Reggio Calabria, e vedrà la partecipazione delle istituzioni, del mondo della scuola e dei soggetti coinvolti nelle iniziative volte a promuovere un utilizzo consapevole e responsabile del web e dei media digitali.