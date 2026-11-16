Reggio Calabria, il 22 novembre la presentazione del libro “Oltre la Tornanza” di Antonio e Paolo Bolano | INFO

Interi quartieri con abitazioni vuote, giovani che lasciano la propria terra e comunità sempre più impoverite. È il fenomeno dello spopolamento della Calabria, una questione che riguarda ormai non soltanto i piccoli centri dell’entroterra, ma anche città importanti come Reggio Calabria. Un’emergenza demografica e sociale che sarà al centro del prossimo appuntamento della rassegna Calabria d’Autore, promossa dall’Associazione Incontriamoci Sempre ODV, in programma domenica 22 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Museo FS Pietro Germi della stazione ferroviaria di Reggio Calabria Santa Caterina.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del libro “Oltre la Tornanza” di Antonio e Paolo Bolano, che sarà illustrato attraverso gli interventi di due personalità del territorio: Vincenzo Montemurro, cardiologo e appassionato studioso di storia, e il giornalista Santo Strati. La presentazione dell’opera offrirà lo spunto per allargare il confronto a uno dei problemi più attuali e delicati che interessano la Calabria e l’intero Mezzogiorno: la fuga dei giovani e il progressivo abbandono dei territori.