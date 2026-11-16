Reggio Calabria, il 22 novembre la presentazione del libro “Oltre la Tornanza” di Antonio e Paolo Bolano | INFO

Lo spopolamento della Calabria e le conseguenze sulle comunità locali al centro del prossimo appuntamento della rassegna Calabria d'Autore, organizzata dall'Associazione Incontriamoci Sempre. Domenica 22 novembre, alla stazione di Santa Caterina, la presentazione del libro "Oltre la Tornanza" di Antonio e Paolo Bolano diventerà l'occasione per affrontare un fenomeno sempre più preoccupante, tra calo demografico, perdita di servizi e scarsa attenzione della politica

Oltre la tornanza

Interi quartieri con abitazioni vuote, giovani che lasciano la propria terra e comunità sempre più impoverite. È il fenomeno dello spopolamento della Calabria, una questione che riguarda ormai non soltanto i piccoli centri dell’entroterra, ma anche città importanti come Reggio Calabria. Un’emergenza demografica e sociale che sarà al centro del prossimo appuntamento della rassegna Calabria d’Autore, promossa dall’Associazione Incontriamoci Sempre ODV, in programma domenica 22 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Museo FS Pietro Germi della stazione ferroviaria di Reggio Calabria Santa Caterina.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del libro “Oltre la Tornanza” di Antonio e Paolo Bolano, che sarà illustrato attraverso gli interventi di due personalità del territorio: Vincenzo Montemurro, cardiologo e appassionato studioso di storia, e il giornalista Santo Strati. La presentazione dell’opera offrirà lo spunto per allargare il confronto a uno dei problemi più attuali e delicati che interessano la Calabria e l’intero Mezzogiorno: la fuga dei giovani e il progressivo abbandono dei territori.

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