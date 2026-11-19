Un’occasione di confronto diretto tra cittadini e rappresentanti del territorio per discutere delle esigenze del quartiere e contribuire al miglioramento della vita della comunità. A Reggio Calabria è stata convocata un’assemblea pubblica rivolta ai residenti di Sbarre e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di ascoltare le istanze della popolazione e favorire un percorso condiviso per il futuro del quartiere. L’iniziativa è promossa dalla V Circoscrizione Reggio – Centro Sud e dalla sua presidente, l’avvocato Caterina Pitasi, in collaborazione con la Parrocchia di San Francesco d’Assisi e il Comitato di Quartiere Sbarre-San Francesco.

Assemblea pubblica a Sbarre: appuntamento lunedì 23 novembre

L’incontro si svolgerà lunedì 23 novembre 2026, alle ore 16:00, nel salone della Parrocchia di San Francesco d’Assisi. L’assemblea rappresenterà un momento di partecipazione e dialogo, durante il quale i cittadini potranno far emergere le necessità del territorio, condividere le proprie considerazioni e contribuire alla costruzione di un percorso comune per il quartiere. Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, parrocchia, Comitato di Quartiere e residenti, valorizzando il contributo della cittadinanza nelle scelte che riguardano la comunità.

L’appello del Comitato di Quartiere: partecipare per migliorare Sbarre

Il Comitato di Quartiere Sbarre-San Francesco rivolge un invito a tutti i cittadini di Sbarre e delle aree limitrofe affinché prendano parte all’appuntamento, sottolineando l’importanza dell’ascolto e della partecipazione collettiva.

L’obiettivo è creare un’occasione concreta di sinergia e confronto sulle esigenze del territorio, nella convinzione che il coinvolgimento diretto dei residenti rappresenti un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita del quartiere.

Da qui l’appello a diffondere l’iniziativa e a partecipare numerosi all’assemblea di lunedì, affinché la voce dei cittadini possa contribuire a costruire il futuro di Sbarre e della comunità di San Francesco.