La sicurezza passa anche dalla capacità di essere presenti, ascoltare e incontrare le persone nei luoghi in cui vivono quotidianamente. È con questo obiettivo che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria rafforza i propri servizi di prossimità attraverso l’impiego della Stazione Mobile, un presidio itinerante pensato per avvicinare ulteriormente l’Istituzione alla cittadinanza. Si tratta di un veicolo appositamente attrezzato per consentire ai militari di svolgere diverse attività istituzionali direttamente sul territorio, portando i servizi della Stazione Carabinieri anche al di fuori della sede tradizionale.

La Stazione Mobile permette ai cittadini di avere un punto di contatto immediato con l’Arma, rivolgersi ai militari per chiedere informazioni, ricevere assistenza, rappresentare problematiche, segnalare situazioni meritevoli di attenzione e, nei casi previsti, formalizzare denunce e querele. La sua presenza assume un significato particolarmente importante nei quartieri periferici, nelle frazioni e nelle aree più distanti dalle caserme, dove la possibilità di incontrare direttamente i Carabinieri rappresenta un’opportunità preziosa, soprattutto per le persone anziane e per quanti incontrano difficoltà negli spostamenti.

Ma la funzione della Stazione Mobile va ben oltre l’erogazione dei servizi. La sua presenza visibile costituisce un importante strumento di prevenzione e rassicurazione sociale: favorisce il dialogo diretto con i residenti, consolida il rapporto di fiducia con la popolazione e consente ai militari di conoscere più da vicino le esigenze e le criticità delle diverse realtà territoriali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo e prevenzione predisposto dall’Arma dei Carabinieri, che affianca all’attività di contrasto alla criminalità un modello di sicurezza fondato sulla vicinanza alle comunità e sulla presenza costante sul territorio. Essere vicini ai cittadini significa anche raggiungerli nei luoghi della quotidianità, ascoltare le loro esigenze e garantire loro un punto di riferimento concreto. È questo il valore della Stazione Mobile: un servizio che porta la presenza e la vicinanza dell’Arma direttamente sul territorio.