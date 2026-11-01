Reggio Calabria, grave incidente tra auto guidate da giovanissimi appena usciti da una festa di Halloween: uno era ubriaco. Sanzionato anche il locale. Altri sinistri nella notte | DETTAGLI

Aveva conseguito la patente di guida da appena 15 giorni, ma nella notte di Halloween è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava al volante in stato di ebbrezza alcolica. È accaduto a Reggio Calabria, lungo la sopraelevata del porto, dove due automobili condotte da altrettanti giovani sono state protagoniste di un tamponamento. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che si è concluso con un conducente ferito lievemente e il ritiro della patente per l’altro automobilista.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, il sinistro si è verificato durante la notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, mentre i due giovani stavano rientrando da una festa organizzata in occasione di Halloween. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto delle verifiche degli agenti, ma la prima ricostruzione parla di un tamponamento tra due veicoli. Uno dei conducenti è rimasto illeso, mentre l’altro ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari ed è stato accompagnato in ospedale.

Positivo all’alcoltest dopo l’incidente: patente ritirata al neopatentato

Il dettaglio più significativo è emerso durante i controlli effettuati dagli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente. Il conducente rimasto illeso, sottoposto al test etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il giovane aveva ottenuto la patente di guida soltanto quindici giorni prima, circostanza che rende ancora più particolare la vicenda.

Per il giovane è quindi scattato il ritiro della patente, un provvedimento arrivato a distanza di appena due settimane dal conseguimento del documento. L’episodio richiama l’attenzione sui rischi legati alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche, soprattutto per chi ha acquisito da pochissimo tempo l’abilitazione alla conduzione di un’automobile. Non è stato comunicato il valore esatto del tasso alcolemico rilevato, né sono stati resi noti eventuali ulteriori provvedimenti a carico dell’automobilista.

Un giovane trasportato al GOM di Reggio Calabria dopo il tamponamento

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo giovane conducente, che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (GOM) per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, sulla base delle prime informazioni disponibili, le sue condizioni non risultano gravi. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento e verificare le circostanze che hanno determinato l’impatto tra le due automobili. Resta da chiarire la sequenza precisa degli eventi che hanno preceduto lo scontro, mentre è già stato accertato lo stato di ebbrezza del neopatentato al momento dei controlli.

I due giovani tornavano da una festa di Halloween: locale sanzionato dalla Polizia Locale

Un ulteriore elemento collega l’incidente ai controlli effettuati in città durante la notte di Halloween. Secondo quanto appreso, infatti, entrambi i conducenti erano reduci da una festa organizzata per la ricorrenza del 31 ottobre all’interno di un locale cittadino. La stessa attività era stata oggetto, nel corso della notte, di un intervento della Polizia Locale di Reggio Calabria, che aveva disposto una sanzione per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore.

La violazione contestata al locale riguarda dunque il rispetto delle disposizioni comunali sul rumore e non risulta direttamente collegata alle cause dell’incidente stradale. La circostanza evidenzia comunque come la notte di Halloween sia stata caratterizzata da numerosi interventi degli agenti, impegnati sia nei controlli sulle attività di intrattenimento sia nella gestione delle emergenze legate alla circolazione stradale.

Halloween movimentato a Reggio Calabria: altri incidenti, l’ultimo sul Lungomare alle 5

Il tamponamento sulla sopraelevata del porto non è stato l’unico episodio a richiedere l’intervento della Polizia Locale di Reggio Calabria durante la notte di Halloween. Gli agenti hanno infatti rilevato almeno altri due incidenti stradali in diverse zone della città, fortunatamente senza conseguenze per le persone e con soli danni materiali ai veicoli coinvolti. L’ultimo sinistro si è verificato intorno alle ore 5 del mattino sul Lungomare di Reggio Calabria. In questo caso, secondo le informazioni disponibili, si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Anche questo episodio si è concluso con danni alle cose, senza feriti segnalati. Una notte particolarmente impegnativa, dunque, per gli uomini della Polizia Locale, chiamati a intervenire su più fronti tra incidenti, controlli stradali e verifiche sul rispetto delle ordinanze comunali.

Guida in stato di ebbrezza, cosa prevede il Codice della Strada per i neopatentati

La vicenda riporta l’attenzione sulle regole previste dal Codice della Strada per chi ha conseguito da poco la patente. In Italia, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, è previsto il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche: il tasso alcolemico consentito è pari a zero. La disciplina è particolarmente rigorosa proprio nei confronti dei neopatentati, per i quali anche un livello di alcol nel sangue inferiore al limite ordinario di 0,5 grammi per litro può comportare conseguenze amministrative. Al superamento delle soglie previste dalla legge, le sanzioni diventano progressivamente più severe e possono comprendere, a seconda dei casi, la sospensione della patente e conseguenze penali.

Nel caso avvenuto sulla sopraelevata del porto di Reggio Calabria, il dato certo è che il giovane è risultato positivo all’alcoltest e ha subito il ritiro della patente dopo appena 15 giorni dal conseguimento. Un episodio che rende particolarmente evidente il pericolo di mettersi alla guida dopo aver bevuto, anche al termine di una serata di festa, quando una scelta imprudente può mettere a rischio non soltanto la propria incolumità ma anche quella degli altri utenti della strada.