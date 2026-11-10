Reggio Calabria, grande partecipazione e intensa emozione alla celebrazione in ricordo dei Maestri del Lavoro defunti

Una partecipazione numerosa e sentita ha caratterizzato la celebrazione eucaristica dedicata al ricordo delle Maestre e dei Maestri del Lavoro defunti. Come da tradizione, il Consolato Metropolitano di Reggio Calabria della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro ha rinnovato questo significativo momento di raccoglimento e preghiera presso la parrocchia del Divino Soccorso, con la Santa Messa presieduta da don Gaetano Galatti. Nel corso dell’omelia, il sacerdote ha richiamato il valore umano e sociale del lavoro, soffermandosi sul significato della presenza dei Maestri del Lavoro e sui principi morali e professionali che ne contraddistinguono il percorso.

Prima dell’inizio della celebrazione, il Console Metropolitano Nicola Morabito ha rivolto un sentito ringraziamento a don Gaetano Galatti e all’intera Comunità parrocchiale del Divino Soccorso per l’accoglienza e la disponibilità. Ha quindi dato lettura dei nomi delle Maestre e dei Maestri che, nel corso dell’ultimo anno (2025-2026), hanno lasciato la vita terrena, affidandoli al ricordo e alla preghiera, insieme a tutti i Maestri defunti. La celebrazione è stata animata dalla partecipazione attiva di numerosi Maestri del Lavoro. Il Maestro Pietro Ravenda ha proclamato le letture; il Maestro Giuseppe Germanò, in qualità di accolito, ha coadiuvato il sacerdote all’altare e ha letto la preghiera dei fedeli, comprendente anche alcune intenzioni dedicate al lavoro e ai lavoratori.

Il momento dell’offertorio è stato curato dai Maestri Ignazio Cereto, Demetrio Bonio e Antonino Zampaglione, che, oltre al pane e al vino, hanno offerto un cesto di prodotti destinato alla Casa Accoglienza. A concludere questo momento di partecipazione e spiritualità, la Vice Console Francesca Giglietta ha recitato con particolare intensità e coinvolgimento la Preghiera del Maestro del Lavoro. I Maestri del Lavoro sono lavoratori dipendenti che, nel corso della propria vita professionale, si sono distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Donne e uomini che hanno contribuito al progresso tecnico e produttivo, al miglioramento degli strumenti e dei metodi di lavorazione, allo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla formazione delle nuove generazioni.

È proprio in questi valori che si riconosce la missione della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro: custodire e trasmettere un patrimonio di esperienze, competenze e testimonianze, mettendo in dialogo il mondo del lavoro di ieri con quello di oggi e di domani.

I Maestri del Lavoro, presenti su tutto il territorio nazionale, svolgono infatti un importante ruolo di collegamento tra le generazioni, offrendo ai giovani, con umiltà e spirito di servizio, il valore concreto delle proprie esperienze professionali e umane.

Una missione che trova una delle sue espressioni più significative nella Testimonianza Formativa nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la quale i Maestri mettono a disposizione delle nuove generazioni conoscenze, esperienze e valori, contribuendo alla diffusione della cultura del lavoro, della sicurezza, della legalità e della responsabilità. La celebrazione si è conclusa in un clima di profonda commozione e fraternità, rinnovando il legame che unisce tutti i Maestri del Lavoro e il ricordo riconoscente di quanti hanno fatto parte della grande famiglia della Federazione. Un momento di fede, memoria e condivisione che testimonia come il valore di una vita dedicata al lavoro e al servizio della comunità continui a vivere anche attraverso il ricordo e l’esempio di chi ci ha preceduto.