Educare al rispetto, contrastare gli stereotipi e promuovere una cultura della parità attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Con questi obiettivi, la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona, a Reggio Calabria, ha celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 54/134. La ricorrenza del 25 novembre, simboleggiata dalle scarpe e dalle panchine rosse, ha rappresentato un’occasione di riflessione e sensibilizzazione per le studentesse e gli studenti di tutte le classi, protagonisti di una manifestazione articolata in diversi momenti rappresentativi. All’iniziativa ha partecipato anche Bruno Germanò, presidente facente funzioni della terza Circoscrizione, in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria. Ad aprire la manifestazione è stato l’ascolto di un monologo di Andrea de Bruyn, attraverso il quale è stato rivolto un messaggio agli uomini affinché non diventino un pericolo da cui le donne debbano difendersi, ricordando che l’amore non può essere sinonimo di controllo e umiliazione.

Musica, danza e testimonianze per ricordare le vittime della violenza

Le studentesse delle classi seconde hanno successivamente ricordato le storie di Pamela Genini, Maria Ida Santopaolo, Lorena Isceri e Tania Terrin, quattro giovani donne le cui vite sono state tragicamente spezzate per mano di chi diceva di amarle. A introdurre le loro testimonianze è stato un brano scritto, cantato e interpretato dalle studentesse della classe prima. Gli allievi hanno sottolineato come custodire la memoria delle vittime significhi restituire dignità e ascolto a chi non ha più potuto parlare, contribuendo alla costruzione di un futuro in cui nessuna donna debba subire il silenzio della sopraffazione. Alle studentesse delle classi terze è stato invece affidato un momento di danza sulle note della canzone Voilà, interpretata come un inno al rifiuto del silenzio e alla rivendicazione del diritto di esistere. A concludere le esibizioni sono stati gli alunni e le alunne delle classi prime, che hanno cantato e tradotto nella Lingua dei Segni Italiana il brano “Esseri umani” di Marco Mengoni, celebrando il valore del rispetto, dell’empatia e dell’unicità di ogni individuo.

Il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni

La dirigente scolastica Simona Sapone, complimentandosi con gli studenti e i docenti per i momenti particolarmente emozionanti della manifestazione, ha evidenziato l’importanza di educare al rispetto, riconoscere gli stereotipi e imparare a costruire relazioni fondate sull’ascolto e sulla parità. Si tratta di competenze che si sviluppano fin dai primi anni di scuola e che contribuiscono a prevenire ogni forma di discriminazione e violenza. In questa direzione si inserisce il percorso intrapreso dall’istituto scolastico di Catona, attraverso il quale i ragazzi imparano a confrontarsi con gli altri, a riconoscere le differenze e a comprendere il valore delle proprie parole e dei propri comportamenti. A chiudere la manifestazione è stato l’avvocato Antonino Bizzintino, vicepresidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, che ha portato all’assemblea i saluti della presidente, l’avvocato Saveria Cusumano. Attraverso una narrazione personale e un confronto diretto con gli studenti, Bizzintino ha spiegato come, pur essendo indispensabili le leggi, sia necessario costruire una società nella quale nessuna forma di violenza, compresa quella psicologica, possa trovare giustificazione. Fondamentale, in questo percorso, è il contributo della scuola, delle famiglie e dell’intera comunità educante, chiamate a trasformare i valori del rispetto e della libertà individuale in comportamenti concreti, dentro e fuori dalle aule scolastiche.