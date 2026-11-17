La storia di Giusy Versace, fatta di sport, determinazione e capacità di superare le barriere, conquista gli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’atleta paralimpica e senatrice della Repubblica è stata ospite d’onore del seminario “La Svolta Narrativa dei Corpi”, un incontro che ha affrontato il rapporto tra tecnologia, sport e trasformazioni culturali, offrendo anche l’occasione per ripercorrere la sua esperienza personale e professionale. Nel corso dell’iniziativa, Versace ha ricevuto un riconoscimento dal Comitato regionale Calabria del CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), che hanno voluto celebrare i suoi successi sportivi e l’impegno nella promozione dello sport e dell’inclusione. Premiata anche Anna Morabito, campionessa europea di parapowerlifting, protagonista insieme alla senatrice di una giornata dedicata al valore dello sport paralimpico e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Il seminario alla Mediterranea tra tecnologia, sport e storie di vita

L’incontro, moderato dalle professoresse Filomena Mazzeo e Alessandra Priore, è stato aperto dall’intervento del rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, e ha visto la partecipazione di numerosi docenti provenienti da Lazio, Puglia e Sicilia. Al centro del confronto il ruolo della tecnologia applicata allo sport e alla vita quotidiana, con particolare attenzione ai cambiamenti culturali e alle trasformazioni che l’innovazione ha prodotto anche nel rapporto con il corpo. L’intervento di Giusy Versace ha poi ampliato la riflessione agli aspetti più personali della sua esperienza, grazie anche alle numerose domande rivolte dagli studenti. La senatrice ha raccontato il proprio percorso di vita, la carriera nell’atletica leggera e l’attività professionale svolta dentro e fuori il Parlamento, condividendo con i presenti un’esperienza nella quale lo sport ha rappresentato uno strumento fondamentale per affrontare e superare gli ostacoli.

Particolare attenzione è stata riservata ai risultati ottenuti da Versace nell’atletica paralimpica e alla sua capacità di rappresentare la Calabria attraverso le competizioni sportive e le iniziative dedicate all’inclusione. Proprio per valorizzare questo percorso, le principali istituzioni sportive del territorio hanno deciso di conferirle un riconoscimento, sottolineando anche il contributo offerto negli anni alla diffusione della pratica sportiva. Il presidente regionale del CONI, Tino Scopelliti, ha ricordato in particolare l’impegno istituzionale della senatrice e l’organizzazione della Happy Run, manifestazione che per molti anni ha coinvolto grandi e piccoli a Reggio Calabria, promuovendo la partecipazione e il divertimento attraverso la corsa.

I riconoscimenti del CONI e del CIP Calabria

“Come presidente del Comitato regionale del Coni – ha detto Tino Scopelliti – ti consegno questo riconoscimento per il tuo costante impegno sia a livello nazionale dietro gli scranni del Parlamento, che a livello locale come l’organizzazione della Happy Run che per molti anni ha fatto correre e divertire grandi e piccoli a Reggio Calabria”.

Al riconoscimento del CONI si è aggiunto quello del Comitato italiano paralimpico, rappresentato dal presidente regionale Antonino Scagliola, che ha evidenziato il valore dell’esempio offerto da Giusy Versace attraverso il suo percorso sportivo e personale. Un messaggio rivolto in particolare ai giovani e alla comunità calabrese, per sottolineare come la pratica sportiva possa contribuire ad abbattere ostacoli e pregiudizi. “La forza, la tenacia e la voglia di resilienza di Giusy Versace, applicate alle regole dello sport, hanno dimostrato a tutti, e in modo particolare ai calabresi, che tutto è possibile e che le barriere si possono superare sia nella vita che nello sport”, ha aggiunto Scagliola. La giornata ha dato spazio anche all’esperienza di Anna Morabito, atleta calabrese e campionessa europea di parapowerlifting, premiata insieme a Versace per i risultati raggiunti nella propria disciplina.

Giusy Versace agli studenti: “La miglior lezione di vita non si legge nei testi”

Al termine dell’incontro, Giusy Versace ha espresso la propria gratitudine all’Università Mediterranea, ai docenti, agli studenti e ai rappresentanti delle istituzioni sportive per l’accoglienza ricevuta e per i riconoscimenti conferiti. La senatrice ha sottolineato soprattutto il valore educativo di occasioni come questa, nelle quali il confronto diretto con gli atleti permette agli studenti di conoscere esperienze personali e sportive che vanno oltre gli insegnamenti teorici. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla professoressa Grazia Condello, che ha collaborato all’organizzazione del seminario e che nel tempo ha sostenuto le attività dell’associazione Disabili No Limits e della Happy Run.

“Ringrazio il rettore Zimballlati e le professoresse Priore e Mazzeo per l’invito e la calorosa accoglienza, ringrazio il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti e quello del Cip Antonino Scagliola per gli inaspettati e molto apprezzati riconoscimenti che ho ricevuto quest’oggi e tutti gli studenti e docenti che hanno dato vita a quest’interessante seminario. Parlare di tecnologia applicata allo sport e applaudire i successi di persone con disabilità che hanno conquistato importanti traguardi sportivi come i miei e quelli Anna Morabito, sono a mio avviso la miglior lezione di vita che uno studente non legge nei testi ma può sperimentare solo in queste occasioni. I giovani sono il nostro futuro e momenti come questi aiutano a dare la giusta semina al terreno, affinché domani crescano frutti migliori. Infine, vorrei ringraziare anche la professoressa Grazia Condello che oggi ha collaborato nell’organizzazione di questo seminario, ma soprattutto perchè si è sempre spesa per la mia associazione Disabili No Limits e per la Happy Run, una presenza sempre costante.”