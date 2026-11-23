A conclusione del Simposio “Giustizia, Sicurezza e Tutela dei Diritti Umani”, svoltosi venerdì 20 novembre presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, la Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, avv. Giovanna Francesca Russo, desidera esprimere profonda gratitudine a quanti hanno contribuito alla realizzazione di un’importante occasione di confronto istituzionale e civile. Un ringraziamento che nasce dalla consapevolezza che il valore di un’iniziativa risiede soprattutto nella capacità di costruire convergenze, alimentare il dialogo e trasformare la riflessione in responsabilità condivisa.

Il contributo delle Istituzioni nazionali

Particolare riconoscenza viene espressa alle alte cariche dello Stato e alle personalità istituzionali che hanno fatto pervenire il proprio contributo, testimoniando attenzione e sensibilità verso un’iniziativa dedicata a questioni di rilevanza nazionale: al Viceministro della Giustizia, senatore Francesco Paolo Sisto; al Sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Alberto Balboni, titolare della delega relativa al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; e al Sottosegretario di Stato all’Interno, onorevole Wanda Ferro, per i contributi istituzionali inviati e alla senatrice Tilde Minasi presente alla Scuola.

Un ringraziamento è altresì rivolto al professor Giuseppe Calabrò, Consigliere del Ministro della Difesa, e al dottor Emilio Minunzio, Presidente del Segretariato permanente del CNEL, per l’attenzione riservata alle prospettive di inclusione sociale, prevenzione della recidiva e reinserimento.

La Garante desidera inoltre esprimere alta riconoscenza per l’attenzione istituzionale ricevuta dalla Presidenza della Repubblica, dalle Istituzioni europee, con particolare riferimento al contributo inviato dall’europarlamentare Denis Nesci, e dalla Fondazione Falcone, il cui impegno culturale e civile richiama il valore della memoria, della legalità e della responsabilità verso le nuove generazioni.

Un riconoscimento di particolare riguardo è rivolto alla Magistratura: al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli; alla Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Caterina Chiaravalloti; alla Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, Concettina Epifanio; e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio. La loro partecipazione ha conferito particolare significato a un confronto che pone al centro il rapporto tra l’esercizio della giurisdizione, la sicurezza della collettività e la tutela della dignità umana.

La Garante esprime sincera riconoscenza alle Prefetture di Reggio Calabria e Catanzaro, rappresentate dai rispettivi Viceprefetti vicari Gaetano Tufariello e Vito Turco; alla Questura di Reggio Calabria, al Questore Paolo Sirna, presente insieme al suo Vicario Antonio Turi; al Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Massimiliano Sole; e al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, Colonnello Agostino Tortora, intervenuto anche in rappresentanza del Comando regionale della Guardia di Finanza della Calabria.

Un ringraziamento particolarmente sentito è rivolto all’Arma dei Carabinieri e al Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Enrico Pigozzo, per il prezioso supporto organizzativo, l’ospitalità e la sensibilità dimostrata nel coinvolgere gli Allievi Carabinieri in un momento di approfondimento dedicato ai valori costituzionali, alla legalità e alla responsabilità del servizio pubblico.

La Garante ringrazia inoltre il Dirigente generale Augusto Zaccariello, intervenuto in rappresentanza del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e la Prima dirigente Cristina Esposito, delegata della Provveditrice regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, unitamente ai direttori degli istituti penitenziari, ai comandanti dei reparti e a tutti gli operatori dell’Amministrazione penitenziaria.

Un particolare e sentito ringraziamento è rivolto al prof. Antonello Madeo, dell’Università degli Studi della Tuscia, per il suo autorevole intervento dedicato al metodo investigativo, che ha arricchito il confronto con una riflessione sul rigore delle investigazioni, sulla conoscenza dei fenomeni criminali e sulle prospettive operative del coordinamento istituzionale, offrendo spunti di particolare interesse per il progetto SicurPena 2030.

Analoga riconoscenza è espressa al professor Giulio Di Mizio, Direttore del Master universitario di II livello in Medicina, Psicologia e Sanità in Ambito Penitenziario, intervenuto anche in rappresentanza del Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, per il qualificato contributo scientifico dedicato alle problematiche della salute negli istituti penitenziari.

Un sentito ringraziamento è rivolto anche al dottor Nicola Pangallo, responsabile della sanità penitenziaria e delegato della Direzione generale dell’ASP di Reggio Calabria, al quale va riconosciuto, tra i diversi interventi di riorganizzazione promossi in questi anni, il merito di aver avviato l’esperienza della telemedicina nell’ambito della sanità penitenziaria calabrese.

Questi interventi assumono un significato che supera la dimensione protocollare: testimoniano la necessità di affrontare le questioni della giustizia e del sistema penitenziario attraverso una visione corale, interistituzionale e dello Stato, capace di collegare sicurezza, prevenzione, formazione e tutela dei diritti fondamentali.

Le Istituzioni regionali e le comunità territoriali

La Garante esprime apprezzamento e gratitudine al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo anche per l’idea di riforma e miglioramento che vuole apportare all’impianto normativo regionale per le figure di Garanzia, con specifico ringraziamento anche ai rappresentanti Capo di Gabinetto, Milo Nucera e Vice Capo di Gabinetto Sabina Cannizzaro, e all’assessore Eulalia Micheli, intervenuta in rappresentanza del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. I consiglieri regionali presenti: Domenico Giannetta e Daniela Iiriti.

Un sentito riconoscimento è rivolto all’assessore Filomena Iatì, delegata dal Sindaco di Reggio Calabria; al Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria; al consigliere comunale Giuseppe Chirico, intervenuto in rappresentanza del Comune di Campo Calabro; all’assessora Ornella Monteleone, delegata dal Sindaco di Locri Giuseppe Fontana; e alla consigliera comunale Chiara Penna, intervenuta in rappresentanza del Sindaco di Cosenza Franz Caruso.

Un particolare ringraziamento è rivolto anche ai colleghi Garanti regionali avv.ti Antonino De Lisi, per la Sicilia, Monia Scalera per l’Abruzzo, e Monica Formaiano per il Piemonte; ai colleghi Francesco Cosentini Garante della Provincia di Cosenza, Rocco Lombardo Garante comunale di Locri e alla collega Daniela Richichi per l’autorità regionale per i diritti degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali. La loro partecipazione testimonia il valore della collaborazione tra le diverse figure di garanzia e l’importanza di una rete istituzionale capace di condividere esperienze, criticità e buone pratiche nella tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Garante ringrazia inoltre il rappresentante del Consiglio Nazionale Forense, Antonello Talerico, e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Infantino, la Prof.ssa Elena Angiolina Augusta delegata dal Rettore Università Magna Grecia di Catanzaro, il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo Presidente Conservatorio Francesco Cilea RC, la vicedirettrice del Conservatorio di Vibo Chiara Macrì, insieme a tutti gli esponenti delle istituzioni territoriali, comunali e circoscrizionali, delle professioni e del mondo accademico che hanno contribuito al confronto.

Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni e alla società civile, alle organizzazioni sindacali delle Forze dell’ordine e della Polizia Penitenziaria, alle associazioni dell’Avvocatura, alle scuole in persona dei loro dirigenti, ai Conservatori di Vibo e Reggio Calabria, del Terzo settore, al volontariato e a tutte quelle realtà che, spesso lontano dalla visibilità pubblica, operano quotidianamente per la difesa dei diritti, il sostegno alle persone più fragili e la promozione della cultura della legalità, alle quali la Garante dedicherà uno speciale.

La loro significativa partecipazione ha ricordato che nessuna trasformazione istituzionale può essere realmente efficace senza il coinvolgimento della società civile. È proprio attraverso il contributo delle associazioni, delle comunità educative, degli operatori e dei cittadini che i principi affermati nelle sedi istituzionali possono tradursi in esperienze concrete, capaci di incidere sulla vita delle persone e sulla qualità della convivenza democratica.

La Garante sottolinea come il Simposio abbia inteso promuovere un impegno comune nel quale il protagonista non sia il singolo rappresentante istituzionale, ma il tema affrontato e, soprattutto, la responsabilità di individuare soluzioni condivise, concrete e durature.

La scuola di Gioia Tauro: la legalità come investimento sul futuro

Tra i momenti più significativi dell’iniziativa, la Garante desidera ricordare la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Pentimalli – Paolo VI – Campanella” di Gioia Tauro, diretto dal professor Domenico Pirrotta, che hanno aperto il Simposio intonando l’Inno nazionale.

La presenza dei bambini, degli insegnanti e delle famiglie ha rappresentato un messaggio di particolare forza: la cultura della legalità non nasce esclusivamente dall’azione repressiva dello Stato, ma si costruisce attraverso l’educazione, la prevenzione e la capacità delle Istituzioni di accompagnare la crescita delle nuove generazioni.

La scelta di coinvolgere una scuola di Gioia Tauro, territorio segnato da complesse sfide sociali ma anche da significative energie civiche, si inserisce in un percorso educativo già avviato mesi fa per valorizzare la scuola come presidio di cittadinanza, libertà e responsabilità.

L’incontro simbolico tra i bambini e gli Allievi Carabinieri ha restituito il senso più profondo dell’iniziativa: uno Stato che educa, protegge e garantisce i diritti è uno Stato che investe nel proprio futuro.

Oltre il Simposio: un impegno che deve continuare

Il confronto ha affrontato le principali sfide del sistema penitenziario, il rapporto tra sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, la funzione rieducativa della pena, la prevenzione della recidiva e la valorizzazione del personale.

La presentazione dell’opera collettanea e la prospettiva progettuale di SicurPena2030 hanno contribuito a delineare un percorso nel quale giustizia, sicurezza, formazione, sanità penitenziaria e inclusione sociale possano concorrere alla costruzione di un modello istituzionale più efficace e rispettoso della dignità della persona.

“Desidero ringraziare tutte le Istituzioni, le Autorità e le associazioni che hanno condiviso questo percorso. Ma soprattutto desidero che resti chiaro il significato più profondo dell’iniziativa: non sono le persone a dover essere protagoniste, ma le questioni che siamo chiamati ad affrontare e le risposte che sapremo costruire insieme.

Gli incarichi istituzionali hanno una durata, i ruoli cambiano e le responsabilità si avvicendano. Ciò che resta è la qualità del servizio reso alla collettività, la capacità di generare cambiamento e il valore delle azioni che avremo saputo realizzare.

Le persone passano, le Istituzioni restano. Ma sono le scelte, il coraggio e la responsabilità di chi le rappresenta a determinarne la credibilità.

Ecco perché prima delle conclusioni si ringrazia particolarmente chi supporta l’Ufficio i dottori Roberto Zema, Cinzia Messina e le avv. Angela Malara e Anna Cannizzaro sotto la dirigenza dell’Avv. Giovanni Fedele; il cerimoniale gestito dalla Dott.ssa Margherita Fontana, la presenza del Gonfalone del Consiglio regionale in occasione della manifestazione presentato in aula dai dipendenti Stefano Morabito e Luciana Angiletta.

È con questo spirito che da Reggio Calabria, dalla Calabria, si è voluto riaffermare un principio fondamentale: la sicurezza e i diritti umani non sono obiettivi contrapposti, ma espressioni complementari di uno Stato democratico, autorevole e vicino alle persone che pone la dignità umana al centro“.