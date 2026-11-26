Uno scenario decisamente insolito quello fotografato oggi, giovedì 26 novembre, nelle acque dello Stretto di Messina, davanti a Reggio Calabria. Un’enorme struttura galleggiante, apparentemente una nave da crociera tagliata a metà, sta attraversando il braccio di mare che separa Calabria e Sicilia, trainata da un rimorchiatore. Una sagoma davvero particolare, con diversi ponti, balconi, fumaioli e uno scafo che termina improvvisamente con una parete verticale. Non sembra trattarsi di una nave incidentata, ma con ogni probabilità di un troncone navale destinato all’assemblaggio di una nuova nave da crociera, nell’ambito delle complesse operazioni che caratterizzano la moderna industria cantieristica internazionale.

Stretto di Messina, il gigantesco troncone navale diretto a Genova

Incrociando le immagini con i dati del traffico marittimo, emerge la presenza nell’area dello Stretto di Messina del PROTUG 89, rimorchiatore lungo 45 metri e largo 13, battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine e identificato dal codice IMO 9013854. I dati del sistema di identificazione automatica delle navi (AIS) indicano come destinazione il porto di Genova, con arrivo previsto il prossimo 29 novembre. Particolarmente significativa la dicitura trasmessa dal rimorchiatore, “ITGOA TOWING 650M”, compatibile con un’operazione di rimorchio. La posizione rilevata nelle acque antistanti Reggio Calabria e la rotta verso nord risultano compatibili con l’avvistamento.

Dalla Romania all’Italia: gli indizi sulla provenienza del troncone

Un ulteriore elemento interessante riguarda la presenza del rimorchiatore, nelle scorse settimane, nel porto di Tulcea, in Romania, città situata lungo il Danubio e sede di un importante stabilimento della VARD, società del gruppo Fincantieri. Il cantiere romeno è coinvolto nella produzione di grandi sezioni di navi da crociera destinate agli stabilimenti italiani. Una volta completati, questi giganteschi blocchi galleggianti vengono trasferiti via mare attraverso operazioni di rimorchio internazionale, per essere successivamente assemblati con le altre parti della nave.

Potrebbe essere la nuova Explora VI del gruppo MSC

Tra le ipotesi più suggestive sull’identità della struttura fotografata nello Stretto di Messina c’è quella relativa alla Explora VI, futura nave da crociera di lusso di Explora Journeys, marchio del gruppo MSC. Proprio lo scorso 26 ottobre, nello stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente, si è svolta la tradizionale cerimonia della moneta della Explora VI, il cui ingresso in servizio è previsto nell’estate del 2028. L’intero programma di costruzione delle sei navi della flotta prevede un investimento complessivo superiore ai 3,5 miliardi di euro. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali sull’effettiva identità del troncone in transito nello Stretto, né sull’associazione definitiva tra la struttura fotografata e il rimorchiatore individuato attraverso i dati AIS.

Perché le grandi navi da crociera viaggiano divise in più parti

La costruzione delle moderne navi da crociera avviene attraverso una sofisticata tecnica di produzione modulare, che permette di realizzare contemporaneamente diverse sezioni dello scafo in stabilimenti anche molto distanti tra loro. I tronconi vengono poi trasferiti nel cantiere principale, dove avvengono l’assemblaggio, la saldatura e il completamento degli allestimenti. Quello immortalato oggi davanti a Reggio Calabria rappresenta dunque un affascinante spaccato dell’ingegneria navale contemporanea: un gigante del mare ancora in costruzione che attraversa lo Stretto di Messina prima di raggiungere, con ogni probabilità, il cantiere nel quale prenderà la sua forma definitiva.