Reggio Calabria, gabbiano preso a fucilate sulla spiaggia di Pezzo: ala fratturata, rischia di non volare mai più

Ancora un gravissimo atto di bracconaggio in provincia di Reggio Calabria. Un Gabbiano reale è stato ritrovato gravemente ferito sulla spiaggia di Pezzo dai volontari dell’associazione “Liberi di volare ODV Calabria ” di Villa San Giovanni. L’esame radiografico, eseguito presso la clinica veterinaria Camagna – che l’associazione ringrazia per la consueta disponibilità – ha rivelato una frattura multipla all’ala sinistra provocata da una fucilata, con ritenzione di due pallini da caccia. In attesa di essere trasferito ad un Centro di Recupero il gabbiano è stato gestito dalla Dr.ssa Mascetti. Difficilmente però, viste le gravi fratture, potrà tornare a volare.

Per fortuna si è invece conclusa positivamente l’altra grave vicenda, che aveva visto un esemplare di Sparviere ferito qualche settimana fa, sempre da una fucilata, sulle colline di Pellaro. Il rapace ha perfettamente recuperato ed è stato rimesso in libertà con successo. Le associazioni “Liberi di Volare” e “Gruppo Adorno” denunciano ancora una volta la grave situazione di bracconaggio esistente nella provincia di Reggio Calabria, dove in questo periodo, in assenza di efficaci controlli venatori, è anche diffuso l’utilizzo di richiami acustici vietati per attirare ed abbattere i piccoli uccelli migratori.

In questa grave situazione di illegalità, che ovviamente non è limitata alla nostra sola provincia, la Camera dei Deputati potrebbe approvare a fine mese la sconsiderata legge definita “sparatutto”, con la quale i partiti politici del centrodestra prevedono compattamente un’ulteriore liberalizzazione della caccia. E’ bene che alle prossime elezioni politiche non si dimentichino di questa gravissima scelta i cittadini italiani, che in grandissima maggioranza, secondo i sondaggi, vorrebbero al contrario maggiori tutele per gli animali selvatici e sanzioni più severe per il bracconaggio.