Alle prime ore dell’alba, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato 5 pregiudicati residenti a Gioia Tauro e Rosarno. Gli arresti sono il risultato di un’articolata e complessa attività investigativa che ha consentito di individuare un gruppo di soggetti, residenti nel territorio della Piana di Gioia Tauro, ritenuti coinvolti in una serie di furti di autovetture utilitarie perpetrati in diverse località della provincia.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta dal Procuratore della Repubblica dott. Emanuele Crescenti, e coordinate dal Sostituto Procuratore dott.sa Silvia Viceconte, hanno permesso di ricostruire le modalità operative del gruppo, che avrebbe preso di mira soprattutto autovetture lasciate in sosta nei pressi delle abitazioni private o nelle aree di parcheggio utilizzate dai pendolari che si recano al lavoro in treno.

Nel corso delle attività investigative, gli investigatori del Commissariato di Gioia Tauro e di Polistena unitamente alla Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno individuato numerose carcasse di autovetture che, dopo essere state rubate, venivano completamente smontate e private delle principali componenti, per poi essere abbandonate. Un sistema che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato finalizzato alla successiva commercializzazione dei pezzi di ricambio, alimentando un circuito illecito di compravendita di componenti automobilistiche. Le indagini hanno inoltre consentito di rinvenire numerose autovetture ancora integre, che, dopo gli accertamenti tecnici e le attività di repertamento, sono state restituite ai legittimi proprietari, i quali ne avevano in precedenza denunciato il furto.

L’attività investigativa ha quindi portato all’esecuzione di cinque misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti: quattro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre per il quinto è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli arrestati, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.