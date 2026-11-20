“E’ di queste ore la notizia di un frate, nel reggino ,condannato a sette anni e 4 mesi di carcere per abusi ai danni di un minore. Credo che la pedofilia sia da considerarsi tra i reati peggiori. E’ un assassinio dell’innocenza, una sporca perversione, una patologia che assume le caratteristiche di una dipendenza e non risparmia, purtroppo, nessun ambiente risultando ancor più deprecabile se ad opera di religiosi. Non ci possono essere scusanti ma soltanto fermezza nella condanna. Queste sono da considerarsi persone malate che però, purtroppo, minano la credibilità della Chiesa”. Sono queste le parole di Adriana Musella, Attivista Politiche Sociali.

“Ci vorrebbe più rigore’ da parte dei superiori, da chi è ai vertici e spesso fa finta di niente e copre, rendendosi complice. Non meravigliamoci poi, se le vocazioni scarseggiano. Per fra’ Luigi, sinceramente, mi dispiace molto. E’ bene ricordare che i sacerdoti non vanno identificati con Dio. Sono uomini e semplici strumenti. Soprattutto ricordiamo a noi stessi, prima che all’opinione pubblica, che il peccato di alcuni non può coinvolgere tutti. La fede è altro ed esula da queste miserie umane”.