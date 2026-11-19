Francesco Milardi, già consigliere della II Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, aderisce ufficialmente a Casa Riformista, rafforzando il progetto politico riformista sul territorio metropolitano di Reggio Calabria. “La scelta nasce dalla volontà di contribuire attivamente a un percorso fondato su competenza, pragmatismo e ascolto delle esigenze reali della comunità reggina, in linea con i valori e l’azione politica promossi dal movimento a livello cittadino e regionale. Aderisco con convinzione al progetto di Casa Riformista perché credo nella necessità di una politica concreta, capace di offrire risposte serie ai problemi quotidiani dei cittadini e di costruire una visione di sviluppo per Reggio Calabria”, dichiara Francesco Milardi. “Metto a disposizione la mia esperienza e il mio impegno per lavorare insieme alla squadra dirigente e contribuire alla crescita del territorio“, evidenzia Milardi.

Soddisfazione viene espressa dai vertici locali di Casa Riformista Reggio Calabria, che accolgono con favore l’ingresso di Milardi: “l’adesione di Francesco Milardi rappresenta un valore aggiunto importante per la nostra comunità politica. Il suo radicamento e la sua voglia di mettersi al servizio della città confermano che il nostro progetto continua ad attrarre energie positive e persone pronte a impegnarsi con serietà per il futuro di Reggio”. Inoltre, Francesco Milardi è stato designato dal commissario metropolitano Giuseppe Francesco Sera a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Sport e Tempo Libero all’interno della Segreteria Metropolitana di Reggio Calabria.