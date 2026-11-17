Un prezzo minimo di 19 centesimi al chilogrammo per le arance convenzionali destinate alla trasformazione industriale e di 22 centesimi per quelle biologiche. È il risultato più significativo della riunione del tavolo tecnico per la valorizzazione della filiera agrumicola dell’area metropolitana di Reggio Calabria, svoltasi nei giorni scorsi presso la Camera di commercio. L’intesa, raggiunta in vista dell’avvio della campagna di raccolta, riguarda il prodotto destinato all’industria e rappresenta un passaggio nel percorso di collaborazione tra produttori, associazioni agricole, imprese di trasformazione e mondo della ricerca. Al centro del confronto anche il contrasto alle pratiche illegali, la necessità di garantire prezzi equi agli agricoltori e il rilancio di un comparto che riveste un ruolo importante nell’economia reggina, sia per il numero di aziende coinvolte sia per il fatturato e le esportazioni. Una filiera che comprende non soltanto gli agrumi freschi, ma anche succhi, essenze e altri derivati commercializzati sui mercati internazionali.

Prezzi delle arance, l’intesa tra produttori e industria prima della raccolta

L’accordo sul prezzo del prodotto destinato alla trasformazione prevede 19 centesimi al kg per gli agrumi convenzionali e 22 centesimi al kg per quelli biologici, con riferimento alla merce franco partenza dal centro di raccolta o dall’azienda agricola, in bins. Un elemento determinante per raggiungere queste quotazioni è rappresentato dalla valorizzazione delle bucce, che potranno essere cedute a 30 centesimi al chilogrammo alle industrie specializzate nella produzione di cubetti di arancia. La possibilità di ottenere un maggiore valore commerciale dai sottoprodotti della lavorazione contribuisce infatti a migliorare la remunerazione complessiva del frutto, offrendo un’opportunità aggiuntiva alla filiera. Il tema assume particolare rilevanza in un contesto economico complesso, nel quale le imprese agricole e di trasformazione devono affrontare l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà dei mercati internazionali.

Durante la riunione è stata evidenziata soprattutto la situazione del mercato mondiale dei succhi, che registra una contrazione dei prezzi di circa il 40%, con conseguenze anche per le aziende del territorio reggino. A questo scenario si aggiungono le difficoltà congiunturali e internazionali che incidono sui costi del prodotto fresco e di quello trasformato. I rappresentanti della filiera hanno quindi condiviso la necessità di rafforzare la collaborazione per sostenere quotazioni eque e contrastare qualsiasi forma di abuso o illegalità. Le confederazioni agricole si sono impegnate a promuovere tra i propri associati la valorizzazione del prodotto fresco e il miglioramento della qualità degli agrumi destinati alla produzione di succhi, mentre il comparto industriale ha ribadito l’importanza di sviluppare ulteriormente il mercato dei sottoprodotti, a partire proprio dalle bucce.

Il progetto Agrumes per rilanciare la filiera agrumicola di Reggio Calabria

Il tavolo tecnico, avviato alla fine del 2025, nasce con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra produzione e ricerca, superando la frammentazione del settore e individuando una strategia di sviluppo di medio e lungo periodo. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle confederazioni agricole Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri, insieme ai rappresentanti di Confindustria. Un confronto che punta a mettere in relazione le diverse componenti produttive e a rafforzare la competitività di una filiera che comprende aziende agricole, industrie di trasformazione e imprese impegnate nella commercializzazione dei derivati degli agrumi. Tra gli strumenti individuati per sostenere questo percorso figura il progetto Agrumes, presentato alla Regione Calabria con l’obiettivo di favorire l’innovazione e la riqualificazione del comparto.

A illustrare il lavoro svolto è stato il presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, che ha preso atto della volontà condivisa dai partecipanti di proseguire lungo il percorso già avviato. “Dopo l’incontro del tavolo dello scorso marzo2026 abbiamo lavorato fianco a fianco con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e con l’impegno diretto della Stazione Sperimentale delle Essenze e dei derivati dagli Agrumi, per presentare alla Regione Calabria il progetto Agrumes, un programma articolato, che accompagna le imprese agricole e di trasformazione in un percorso di riqualificazione ed innovazione, fino alla valorizzazione del prodotto fresco e trasformato di qualità”.

Il programma è stato elaborato attraverso la collaborazione tra la Camera di commercio, il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, le associazioni di categoria e la Stazione Sperimentale delle Essenze e dei derivati dagli Agrumi. L’obiettivo è accompagnare le imprese agricole e industriali in un processo di aggiornamento e innovazione, intervenendo sulla qualità delle produzioni e sulla valorizzazione commerciale degli agrumi, sia freschi sia trasformati. La prospettiva è quella di rafforzare il posizionamento della filiera reggina sui mercati, valorizzando le caratteristiche dei prodotti locali e le competenze presenti sul territorio. Il progetto è stato presentato alla Regione Calabria, dalla quale si attende una decisione sul finanziamento necessario per avviare le diverse linee di intervento.

Tramontana: “Soddisfatti del percorso, ora auspichiamo il finanziamento di Agrumes”

Al termine dell’incontro, il presidente Tramontana ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per la disponibilità manifestata dalle diverse componenti della filiera a proseguire nella collaborazione. L’intesa sui prezzi e la condivisione degli obiettivi di valorizzazione rappresentano, secondo la Camera di commercio, un punto di partenza per affrontare le criticità del comparto e costruire nuove prospettive di crescita. Resta centrale la necessità di trasformare il confronto tra gli operatori in interventi concreti, attraverso il sostegno alla qualità delle produzioni, l’innovazione dei processi e la ricerca di nuove opportunità commerciali, anche per i prodotti derivati dalla lavorazione degli agrumi.

“possiamo ritenerci soddisfatti per il percorso intrapreso, che presenta ampi margini di miglioramento ma che evidenzia una posizione comune e condivisa di valorizzazione delle nostre produzioni e delle nostre imprese. Il progetto del tavolo potrà trovare una importante implementazione grazie al progetto Agrumes presentato alla Regione Calabria, che auspichiamo possa essere finanziato nel più breve tempo possibile, per consentire l’avvio di tutte le linee d’intervento con risultati, ci auguriamo, tangibili nel medio periodo”, ha dichiarato Antonino Tramontana a conclusione della riunione.