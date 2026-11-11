Reggio Calabria, festa di inclusione e sport giovanile a Bocale: successo per il torneo “Calcio Sport & Young”

Una giornata di sport, amicizia e divertimento, con tanti piccoli calciatori protagonisti sul terreno di gioco. Domenica 8 novembre, presso il Centro Sportivo Sporting Club Bocale di Reggio Calabria, si è svolto il torneo “Calcio Sport & Young”, una manifestazione dedicata al calcio giovanile che ha riunito bambini delle classi 2018 e 2019, allenatori e famiglie nel segno dell’aggregazione, dell’inclusione e della sana competizione. A partecipare sono state le scuole calcio della Reggina, Academy Reggio, Ivan Castiglia Football, Rosarnese e Academy Pellaro Pietro Sofi, che hanno dato vita a una giornata caratterizzata da entusiasmo e partecipazione. Nonostante la giovanissima età, i piccoli atleti hanno mostrato buone qualità tecniche, regalando al numeroso pubblico presente sugli spalti giocate interessanti e incontri combattuti, disputati con lealtà e correttezza. Le partite, della durata di venti minuti ciascuna, hanno permesso a tutti i partecipanti di mettersi alla prova e condividere un’esperienza sportiva nella quale il risultato è passato in secondo piano rispetto al divertimento e ai valori del gioco di squadra.

L’organizzazione dell’ASD Sport Promotion e la collaborazione con ASI Calabria

La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Sport Promotion, guidata dal presidente Luigi Di Giacomantonio, che ha curato la preparazione e lo svolgimento dell’evento insieme al proprio staff, coordinando i diversi aspetti organizzativi del torneo. Un contributo importante è arrivato anche dalla collaborazione con ASI Calabria, presieduta dal dottor Giuseppe Melissi, il cui sostegno ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Al termine della giornata, Di Giacomantonio ha espresso la propria gratitudine nei confronti dello staff tecnico composto da Massimo Roccuzzo, Niall Cronin e Monia Di Giacomantonio, ringraziandoli per il lavoro svolto, la collaborazione e l’attenzione dedicata alla gestione dei dettagli organizzativi. Un impegno condiviso che ha consentito di realizzare una manifestazione capace di coinvolgere società sportive, giovani atleti e famiglie, valorizzando il ruolo del calcio come strumento educativo e occasione di socializzazione. Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto al consigliere comunale di Reggio Calabria, avvocato Fabio Colella, presente all’iniziativa a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni nei confronti dello sport e dei valori che rappresenta.

Il torneo si è concluso in un clima di festa, con i piccoli calciatori e i rispettivi allenatori protagonisti di una giornata nella quale hanno prevalso il rispetto reciproco e lo spirito di fair play. Al di là dei gol realizzati e dei risultati delle singole partite, l’aspetto più significativo della manifestazione è stato proprio l’entusiasmo dei bambini, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i loro coetanei, mettere in mostra le proprie capacità e vivere momenti di condivisione attraverso il calcio. Il numeroso pubblico presente ha accompagnato le gare con partecipazione, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera dello Sporting Club Bocale. L’esperienza del “Calcio Sport & Young” ha così confermato l’importanza delle iniziative dedicate all’attività sportiva di base, nelle quali la crescita dei giovani atleti passa non soltanto attraverso l’apprendimento delle tecniche calcistiche, ma anche attraverso il rispetto delle regole, l’amicizia, l’inclusione e la capacità di fare squadra.