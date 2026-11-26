“Si riaccende la vertenza al Comando della Polizia Municipale. Le due assemblee sindacali promosse congiuntamente da Fp Cgil e Cisl Fp presso la Sala Riunioni del Comando hanno registrato una partecipazione massiccia e compatta, dando un segnale chiaro e inequivocabile sull’urgenza di affrontare nodi organizzativi e gestionali ormai non più rinviabili”. Lo affermano in una nota le Segreterie Territoriali della Città di Metropolitana di Reggio Calabria FP CGIL — CISL FP.

“I veri protagonisti delle due assemblee sono stati direttamente le lavoratrici e i lavoratori, che sono intervenuti numerosi per condividere e denunciare apertamente il profondo malessere e le difficoltà quotidiane che incontrano nello svolgimento del proprio servizio. Dai loro interventi è emerso un quadro allarmante fatto di forte stress psicologico, carichi di lavoro squilibrati e una continua negazione dei diritti contrattuali e normativi previsti dalla legge.

I nodi critici emersi sul tavolo sindacale

Disservizi gestionali: Il mancato funzionamento del nuovo sistema presenze/assenze («Persevo») e le pesanti ricadute operative che gravano quotidianamente sul personale.

Il mancato funzionamento del nuovo sistema presenze/assenze («Persevo») e le pesanti ricadute operative che gravano quotidianamente sul personale. Organizzazione di uffici e servizi: La necessità urgente di una riorganizzazione chiara ed efficiente per garantire qualità del servizio alla cittadinanza ed equità interna, formazione del personale. Mancata assegnazione di obiettivi al personale dipendente con penalizzazione degli stessi nella valutazione della performance individuale.

La necessità urgente di una riorganizzazione chiara ed efficiente per garantire qualità del servizio alla cittadinanza ed equità interna, formazione del personale. Mancata assegnazione di obiettivi al personale dipendente con penalizzazione degli stessi nella valutazione della performance individuale. Salute e diritti negati: La tutela concreta del benessere psicofisico, la prevenzione dello stress lavoro-correlato e il pieno ripristino dei diritti (104/92 – riposi ….) previsti dalle norme vigenti.

Il personale della Polizia Municipale, inoltre, si vede penalizzato ulteriormente dal mancato funzionamento del programma Persevo considerato che malgrado le sollecitazioni delle OO.SS, il Settore Risorse Umane dell’Ente non ha provveduto ad oggi a risolvere le gravi inefficienze che impediscono il rilevamento delle presenze sin dal mese di giugno scorso pregiudicando il pagamento delle indennità di turnazione, festivi, notturni, straordinari e il godimento di istituti contrattuali quali permessi, ferie, ecc”.

“Nel corso dell’incontro, le organizzazioni sindacali hanno voluto ribadire con fermezza che questa vertenza non nasce oggi, ma affonda le sue radici già nei primi anni di insediamento dell’attuale Comandante. Nel corso del tempo si sono susseguite numerose richieste di intervento e si è reso necessario attivare lo stato di agitazione. Già con la precedente Amministrazione si erano tenuti due incontri ufficiali ed erano state prodotte ben due relazioni da parte dei due Direttori Generali che si sono succeduti alla guida dell’Ente, atti e verifiche che, tuttavia, non hanno portato ad alcuna soluzione concreta, lasciando il personale esposto a uno stress continuo e logorante. Il muro di gomma non si è incrinato nemmeno con l’attuale Amministrazione le diverse richieste di incontro avanzate dalle sigle sindacali sono rimaste finora tutte inevase. A ciò si aggiunge la convocazione presso la “Commissione di Controllo e Garanzia”, seduta alla quale il Comandante, come è sua consuetudine fare, non si è presentato, sottraendosi ancora una volta al confronto istituzionale”.

“LA MOBILITAZIONE – A fronte di questo immobilismo, l’assemblea ha dato mandato all’unanimità alle organizzazioni sindacali di organizzare un primo sit-in di protesta per il giorno 1° dicembre 2026 a Piazza Italia, dalle ore 8:30 alle ore 10:00. La partecipazione così ampia delle lavoratrici e dei lavoratori dimostra la ferma volontà di non restare più a guardare, ma di difendere con determinazione dignità, sicurezza e corretta organizzazione del lavoro – dichiarano congiuntamente i rappresentanti di Fp Cgil e Cisl Fp – Il sit-in del 1° dicembre a Piazza Italia rappresenta il primo passo concreto di una mobilitazione che proseguirà con determinazione qualora dovesse persistere il silenzio dell’Amministrazione e dei vertici del Comando”.