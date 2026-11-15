Reggio Calabria, emergenza dialisi. FINTRED convocata dalla Regione: “ora l’ASP attivi subito i 10 nuovi posti”

“Un nuovo e significativo passaggio nel percorso di riorganizzazione dell’assistenza nefrologica e dialitica in Calabria. FINTRED Calabria è stata ufficialmente convocata dalla Regione a partecipare al tavolo di discussione per l’aggiornamento della rete nefrodialitica regionale, fissato per lunedì 16 novembre 2026, alle ore 14.00, presso la Cittadella Regionale di Catanzaro. La convocazione, trasmessa dal Dipartimento Salute e Servizi Sanitari con nota protocollo n. 919531 dell’11 novembre 2026, rappresenta un importante riconoscimento del ruolo delle associazioni dei pazienti e della necessità di coinvolgere direttamente chi vive quotidianamente le difficoltà legate alla dialisi”. Lo afferma in una nota FINTRED Calabria.

“La presenza di FINTRED al tavolo regionale assume un significato particolare alla luce della lunga battaglia condotta per portare all’attenzione delle istituzioni le criticità della rete dialitica e, soprattutto, le condizioni dei pazienti di Reggio Calabria, costretti da troppo tempo a convivere con una situazione assistenziale estremamente difficile. La gravità delle problematiche denunciate dai malati trova oggi un riscontro concreto nell’attenzione e nella determinazione con cui la Regione Calabria sta procedendo. Non si tratta di una criticità sollevata per alimentare contrapposizioni o rivendicazioni, ma di un’emergenza reale, che richiede interventi istituzionali e risposte non più rinviabili”.

“In questa direzione si colloca la DGR n. 683 del 19 ottobre 2026, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato dieci posti dialisi aggiuntivi a Reggio Calabria, proprio per affrontare l’emergenza assistenziale nelle more della revisione della rete nefrodialitica regionale. La convocazione del tavolo tecnico conferma che la Regione sta mantenendo gli impegni assunti con quel provvedimento e sta portando avanti, con convinzione, il percorso avviato per affrontare le criticità del sistema. Un segnale importante, che FINTRED accoglie positivamente e che rafforza la fiducia nella possibilità di arrivare finalmente a una riorganizzazione più rispondente ai bisogni dei pazienti” prosegue FINTRED Calabria.

“Al tavolo tecnico FINTRED porterà innanzitutto un principio fondamentale, già espressamente riconosciuto dalla stessa DGR 683, secondo cui: “La programmazione regionale stabilisce che il paziente affetto da malattia renale cronica debba essere preso in carico in strutture il più vicino possibile alla residenza, tenendo conto della distanza dal centro di dialisi e delle esigenze del singolo assistito”. È proprio questo il principio delle cure di prossimità che FINTRED condivide e intende sostenere con determinazione. Un indirizzo regionale che, secondo l’associazione, non trova adeguata corrispondenza nelle posizioni finora espresse dall’ASP di Reggio Calabria, rispetto alle quali sarà necessario un confronto chiaro e approfondito”.

“Per FINTRED non è possibile affermare da una parte il diritto del paziente a ricevere assistenza vicino alla propria abitazione e, dall’altra, sostenere soluzioni organizzative che continuino a costringerlo a spostamenti, disagi e trattamenti in orari incompatibili con una condizione di salute già particolarmente fragile. La DGR 683 non deve rimanere un semplice atto di indirizzo: i suoi principi devono tradursi in decisioni operative e in servizi concretamente accessibili ai pazienti. È questa la posizione che FINTRED porterà al tavolo regionale, chiedendo coerenza tra quanto stabilito dalla programmazione regionale e le scelte organizzative delle aziende sanitarie”.

“Ma c’è un’urgenza che non può essere confusa con i tempi della programmazione regionale. I trenta pazienti dializzati di Reggio Calabria continuano a sottoporsi ai trattamenti durante le ore notturne presso il GOM, con sedute che si protraggono fino a tarda notte. Una condizione che non può diventare una soluzione strutturale né essere ulteriormente trascinata nel tempo”.

“Se la Regione sta procedendo con la tempestività dimostrata finora, FINTRED si aspetta adesso altrettanta celerità da parte dell’ASP di Reggio Calabria, chiamata a rendere concretamente operativi, con la stessa urgenza, i dieci posti dialisi autorizzati dalla DGR 683. Non siamo più nella fase in cui possono essere prospettate soluzioni a medio o lungo termine. L’emergenza è già presente e riguarda persone che hanno bisogno di cure salvavita a giorni alterni, per tutta la vita. Servono pertanto risposte immediate, capaci di guardare non oltre il domani. La revisione complessiva della rete nefrodialitica è certamente necessaria, ma non può diventare un ulteriore motivo per rinviare interventi che devono essere attuati adesso” c.

“FINTRED Calabria conferma la propria disponibilità a collaborare con la Regione e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, affinché il confronto avviato possa tradursi in soluzioni concrete, nel rispetto del principio delle cure di prossimità e del diritto di ogni paziente a ricevere un’assistenza adeguata e dignitosa. La Regione ha avviato il percorso e sta mantenendo gli impegni. Ora spetta all’ASP tradurli in fatti, con la stessa urgenza. Perché per i pazienti dializzati di Reggio Calabria il domani non può essere un’altra promessa: deve essere già una soluzione” conclude FINTRED Calabria.