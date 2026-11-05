Reggio Calabria, emergenza acqua nella zona sud: grossa perdita all’acquedotto, stop all’erogazione in 14 località | INFO UTILI

Disagi idrici a Reggio Calabria, dove una grossa perdita lungo una condotta dell’acquedotto Tuccio Vecchio rende necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona sud della città. A comunicarlo è Sorical, che questa mattina, giovedì 5 novembre, ha diffuso un avviso per informare i cittadini della chiusura della condotta e dei conseguenti lavori di riparazione. Il provvedimento interessa 14 località, nelle quali il servizio idrico sarà ripristinato soltanto al termine dell’intervento.

Reggio Calabria, grossa perdita all’acquedotto Tuccio Vecchio: interrotta l’erogazione dell’acqua

All’origine dell’interruzione c’è una grossa perdita sulla vecchia condotta DN 400 dell’acquedotto Tuccio Vecchio. Per consentire le necessarie operazioni di riparazione, si sta procedendo alla chiusura della condotta, con conseguenti disservizi per le utenze alimentate dall’infrastruttura. La comunicazione ufficiale di Sorical, pubblicata alle 8:52 di oggi, conferma la necessità dell’intervento e individua le aree del territorio comunale interessate dall’interruzione idrica.

Acqua interrotta a Reggio Calabria: tutte le 14 zone interessate

Secondo quanto comunicato da Sorical, l’interruzione del servizio idrico riguarda le seguenti località della zona sud di Reggio Calabria: Macellari, San Giovanni, Sant’Anna, Quattronari, Loggia, Pantano, Feudo, Grottello, Lume San Filippo, Borgo Nocille, Fiumarella, Strada Lia, San Cosimo e Pecoraro. Si tratta delle aree indicate nell’avviso ufficiale della società, che ha reso nota la chiusura della condotta per consentire la riparazione della perdita.

Quando torna l’acqua a Reggio Calabria? Le indicazioni di Sorical

Per quanto riguarda i tempi di ripristino dell’erogazione idrica, al momento non è stato comunicato un orario preciso. Sorical ha specificato che il servizio idrico sarà ripristinato al termine dei lavori, senza indicare una durata prevista dell’intervento. I residenti delle zone interessate dovranno quindi attendere il completamento delle operazioni di riparazione per il ritorno della normale fornitura d’acqua.

Disservizi idrici a Reggio Calabria, come segnalare problemi e guasti

Per le segnalazioni relative a interruzioni della fornitura, cali di pressione, perdite sulla rete pubblica e altri problemi tecnici, Sorical mette a disposizione degli utenti il numero verde gratuito 800 069 129, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Ulteriori comunicazioni e aggiornamenti sul servizio possono essere consultati attraverso il sito ufficiale di Sorical, nella sezione dedicata agli avvisi all’utenza.