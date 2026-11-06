Reggio Calabria, emergenza acqua: grossa perdita alla rete idrica, stasera chiudono 3 serbatoi. Disagi anche sabato, ecco dove | INFO UTILI

Nuovi disagi in vista per il servizio idrico a Reggio Calabria. Una grossa perdita sulla rete idrica rende necessaria la chiusura di tre serbatoi nella serata di oggi, venerdì 6 novembre. A comunicarlo è Sorical, che ha annunciato un intervento di manutenzione per consentire la riparazione del guasto e il successivo ripristino della normale erogazione dell’acqua. La chiusura scatterà alle ore 20:00 e interesserà i serbatoi di Santa Caterina, Trabocchetto e Lazzaretto. L’intervento proseguirà fino al completamento dei lavori, con possibili ripercussioni sulla distribuzione idrica anche nella giornata successiva.

Reggio Calabria, quali serbatoi saranno chiusi e da che ora

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Sorical, il provvedimento si rende necessario a causa di una grossa perdita sulla rete idrica. Per permettere alle squadre tecniche di intervenire sarà indispensabile procedere alla chiusura dei serbatoi di Trabocchetto, Lazzaretto e Santa Caterina, a partire dalle ore 20 di venerdì 6 novembre. Si tratta di un intervento che potrebbe provocare interruzioni o disservizi nell’erogazione dell’acqua nelle aree alimentate dalle infrastrutture interessate. Nell’avviso non viene specificato l’elenco completo delle utenze coinvolte, né viene indicato un orario preciso per la conclusione delle operazioni.

Acqua a Reggio Calabria, possibili disagi anche sabato 7 novembre

Le conseguenze del guasto potrebbero prolungarsi oltre la serata di oggi. Sorical avverte infatti che i disservizi nell’erogazione idrica potranno verificarsi anche nella mattinata di sabato 7 novembre, rendendo necessario prestare attenzione all’evoluzione della situazione. La durata dell’interruzione dipenderà dai tempi necessari per completare i lavori sulla rete. Al momento, dunque, non è stata comunicata un’ora definitiva per il ritorno alla normale erogazione dell’acqua.

Sorical al lavoro per riparare la perdita e ripristinare il servizio

Le squadre tecniche di Sorical sono impegnate nell’intervento con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi e consentire il ripristino del servizio idrico nel minor tempo possibile. La società ha inoltre rivolto le proprie scuse agli utenti per i problemi che potranno verificarsi durante le operazioni. I cittadini interessati potranno consultare gli eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Sorical. Per la segnalazione di guasti e disservizi, la società mette a disposizione degli utenti il numero verde 800 069 129, attivo 24 ore su 24.