“Come vogliamo vivere il 25 novembre a scuola? Quali domande possiamo porre perché questa giornata ci aiuti a riflettere sui nostri modi di amare, di parlare e di stare accanto agli altri? E che cosa possiamo cambiare, nelle nostre aule, perché chi vive nella paura trovi qualcuno a cui affidare la propria storia?“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, dalla Prof.ssa Caterina Capponi, docente di storia e filosofia al Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

“Una prima domanda riguarda il modo in cui intendiamo la libertà. È facile riconoscerla all’altra persona quando i suoi desideri coincidono con i nostri. Più difficile è rispettarla quando una sua scelta ci ferisce. La fine di una relazione può farci soffrire profondamente. La maturità affettiva consiste anche nel riconoscere quella sofferenza come propria, senza farne un motivo per pretendere che l’altra persona cambi decisione. A scuola possiamo cominciare dalle parole di ogni giorno. Che idea dell’amore trasmettiamo quando chiamiamo premura il controllo o interpretiamo la gelosia come una prova d’affetto?

Un’altra domanda riguarda la nostra capacità di ascoltare. Chi vive nella paura può scegliere il silenzio per proteggersi, perché teme le conseguenze del parlare o dubita di essere creduta. Quel silenzio chiede discrezione e disponibilità. Possiamo far sapere che ci siamo e rispettare i tempi di chi ancora esita. Quando una persona ci affida la sua storia, ascoltarla significa prendere sul serio ciò che racconta e chiederle ‘Di che cosa hai bisogno adesso?’. Anche nel modo in cui offriamo aiuto si misura il rispetto per la sua libertà.

Aver visto insieme, come comunità scolastica, il film sulla storia di Giulia Cecchettin ci ha dato un tempo comune per riflettere. Di Giulia portiamo con noi anche il ricordo di una giovane donna con affetti, studi e progetti, impegnata a costruire il proprio futuro. Tornando nelle nostre aule, vale la pena tenere aperta una domanda molto concreta. Se domani una studentessa volesse confidare la propria paura, saprebbe da chi andare e che cosa aspettarsi dal suo ascolto?

Forse il senso più profondo di questa giornata sta proprio qui: imparare che amare non significa possedere, che rispettare non significa rinunciare a sé stessi e che ascoltare non significa semplicemente sentire, ma avere il coraggio di accogliere anche ciò che l’altro fatica a dire.

E una scuola davvero capace di educare non è soltanto quella che insegna a conoscere il mondo, ma quella in cui nessuno deve avere paura di essere sé stesso, di dire ciò che prova o di chiedere aiuto. Perché nessuno dovrebbe mai sentirsi prigioniero di un amore, né sentirsi solo davanti alla propria paura“, conclude la prof.ssa Capponi.