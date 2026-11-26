La segreteria provinciale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) ed il Centro Antiviolenza “Angela Morabito” – Piccola Opera, nel corso di queste settimane, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, hanno svolto due importanti iniziative con gli studenti del Liceo Statale “T. Gulli” di Reggio Calabria e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi (RC). Al centro degli incontri la proiezione del cortometraggio “Lui, era mio padre”, realizzato dalla segreteria provinciale del SIULP: un racconto emozionante visto dagli occhi di una madre e della sua bambina mai nata, per abbattere il muro dell’omertà e prevenire la violenza di genere.

Il femminicidio raccontato dagli occhi delle vittime è stato un modo per scuotere le coscienze e sensibilizzare i giovani, soprattutto dopo il silenzio carico di emozione che è seguito alla proiezione del cortometraggio. Queste iniziative si inseriscono nel percorso di educazione alla legalità “Legal…Insieme” che il SIULP porta avanti da diversi anni negli istituti scolastici del territorio calabrese su varie tematiche sociali e sulla promozione della cultura del rispetto.

Il tema affrontato nell’occasione nasce dalla profonda convinzione che la prevenzione della violenza di genere non possa essere delegata esclusivamente alle leggi, alle aule dei tribunali o agli interventi d’emergenza delle forze dell’ordine, ma debba nascere e crescere prima di tutto sui banchi di scuola, attraverso la decostruzione di modelli culturali tossici e l’educazione all’affettività e al rispetto.

Presso il Liceo Statale “T.Gulli” i lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica, Eva Nicolò, e moderati dalla docente, Teresa Megali, tutor del progetto “Educaoriente”, mentre presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi (RC) i lavori sono stati moderati dalla docente referente di Educazione Civica, MariaGrazia Sfameni, dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica, Maria Domenica Mallamaci.

Profonda gratitudine è stata espressa al SIULP ed al Centro Antiviolenza per aver offerto agli studenti un’occasione di crescita umana ed emotiva, sottolineando come la scuola rappresenti il primo presidio di democrazia e libertà contro ogni forma di prevaricazione ed evidenziando il valore fondamentale della sinergia tra scuola e rappresentanti sindacali delle Forze dell’Ordine nella formazione civica dei ragazzi.

Il linguaggio scelto dal sindacato come veicolo comunicativo per toccare la sensibilità dei più giovani, senza filtri né retorica, è stata la proiezione del cortometraggio, che si è rivelato un vero e proprio “pugno nello stomaco” alle coscienze, capace di modificare la prospettiva tipica della cronaca per mostrare il femminicidio direttamente attraverso gli occhi della vittima. Liberamente ispirato alla storia vera di una donna intrappolata nelle violenze del proprio marito, con un epilogo consapevolmente rielaborato, ma anch’esso tratto da drammatici avvenimenti reali, il cortometraggio restituisce con cruda verità una realtà quotidiana troppo spesso sommersa.

La narrazione si sviluppa su un doppio binario emotivo di straordinaria potenza. Da una parte c’è una donna in gravidanza che lotta disperatamente per spezzare la catena di maltrattamenti fisici e violenze psicologiche, scontrandosi non solo con la rabbia del carnefice, ma anche con un muro di silenzio, omertà e indifferenza eretto persino dalla stessa rete familiare ed amicale. Dall’altra parte c’è la voce e lo sguardo di quella bambina mai nata, spettatrice involontaria e al tempo stesso vittima delle medesime brutalità inflitte alla madre, in un legame viscerale che si trasforma in un atto d’amore e di difesa oltre i confini della vita stessa.

Attraverso la narrazione visiva, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino quella “spirale della violenza” fatta di controllo, isolamento, gelosia ossessiva e manipolazione psicologica che spesso precede l’escalation fisica e l’epilogo tragico.

Sull’onda dell’intensa partecipazione emotiva suscitata dal filmato, in entrambi gli istituti si è aperto un ampio e articolato dibattito guidato dai rappresentanti del SIULP, il Segretario Generale Provinciale, Giuseppe De Stefano, ed il segretario organizzativo provinciale, Ferdinando Spagnolo, autore del cortometraggio, e dalla coordinatrice del Centro Antiviolenza, Francesca Mallamaci.

L’analisi delle scene del cortometraggio, grazie alla presenza della psicologa e psicoterapeuta del CAV, Amelia Mazzitelli, e della legale del Cav, Francesca Stillitano, presso il Liceo Statale “T. Gulli”, della psicologa e psicoterapeuta, Emanuela Sorrenti, e della legale, Rosanna Certo, dello sportello territoriale di Taurianova, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi, ha permesso di sviscerare il potente messaggio sociale del filmato: un’esortazione alle donne affinché trovino la forza di ribellarsi e denunciare; un monito diretto agli uomini oppressori e maltrattanti affinché possano fermarsi un attimo prima di sprofondare nella follia bruta; e, infine, un richiamo severo alla responsabilità collettiva rivolto a chi assiste indifferente alle violenze, per ricordare che il silenzio e l’omertà sono sempre complici dei carnefici e mai delle vittime.

Gli esperti del CAV hanno poi accompagnato gli studenti in un percorso di consapevolezza, aiutandoli a riconoscere quei “reati spia”, dalla gelosia patologica al controllo ossessivo, fino allo stalking, alle minacce e alle percosse, che rappresentano l’anticamera della violenza più estrema, spesso scambiati dai giovanissimi per segnali di un amore intenso. Sono stati inoltre illustrati nel dettaglio tutti gli strumenti normativi e di protezione oggi garantiti dallo Stato: l’efficacia delle procedure d’urgenza del “Codice Rosso” e lo strumento preventivo dell’ammonimento del Questore. Ampio spazio è stato dedicato anche all’uso consapevole dei social network, alla prevenzione del cyberbullismo e della diffusione illecita di immagini intime (revenge porn), fino all’importanza del numero nazionale antiviolenza 1522 e dell’accoglienza gratuita, anonima e priva di qualsiasi giudizio offerta dai Centri Antiviolenza.

“Con la realizzazione e la diffusione di “Lui era mio padre” abbiamo inteso creare un valore aggiunto nel nostro impegno quotidiano per la legalità, scegliendo di raccontare l’orrore dal punto di vista più autentico e doloroso: quello di chi lo subisce”, ha dichiarato Ferdinando Spagnolo, segretario organizzativo provinciale del SIULP. Raccontare una storia vera attraverso un cortometraggio significa dare un volto e una voce a chi non può più parlare, trasformando il dolore in consapevolezza perché la narrazione di una vicenda reale aiuta i ragazzi a comprendere che la violenza non è un fenomeno lontano, ma può nascondersi dietro atteggiamenti che troppo spesso vengono normalizzati o scambiati per amore.

“L’obiettivo di queste testimonianze nelle scuole, a fianco degli esperti e degli operatori del Centro Antiviolenza, è quello di provare a formare cittadini consapevoli, affinché i ragazzi comprendano che girarsi dall’altra parte non è mai una scelta neutrale, perché chi tace di fronte a un abuso diventa complice” hanno dichiarato i rappresentanti sindacali del SIULP.

“Incontrare gli studenti è fondamentale per scardinare alla radice gli stereotipi di genere e per far passare un messaggio chiaro e rassicurante: nessuna donna è sola. Esiste una rete solida, fatta di istituzioni e professionisti, pronta ad ascoltare, proteggere e accompagnare verso una nuova vita”, ha affermato Francesca Mallamaci, coordinatrice del Centro Antiviolenza.

“La lotta al femminicidio non si vince soltanto con la repressione, ma soprattutto attraverso un profondo cambiamento culturale che deve partire dai banchi di scuola”, ha concluso infine, Giuseppe De Stefano, segretario Generale provinciale del SIULP. “Come operatori di polizia e come sindacato sentiamo il dovere civico di uscire dagli uffici e dialogare con i ragazzi per educarli alla legalità, anche per far emergere l’essenza umana dentro l’uniforme ed il senso solidale di chi indossa una divisa”. Forte del riscontro ottenuto in questi anni, il percorso di educazione alla legalità del SIULP proseguirà nei prossimi mesi con un fitto calendario di nuove proiezioni e dibattiti in altri istituti scolastici della provincia, per continuare a seminare cultura, rispetto e coraggio.