Profondo dolore per la scomparsa del dottor Pino Mileto, stimato medico del 118, venuto a mancare sabato 28 novembre. Un professionista che ha dedicato la propria vita all’assistenza delle persone, distinguendosi per la disponibilità, la sensibilità e la grande umanità dimostrate non soltanto nell’ambito del servizio di emergenza sanitaria, ma anche al di fuori della sua attività professionale. Alla nostra redazione è giunta una mail di Antonio Romeo, amico del medico, che ha voluto condividere un commovente ricordo per rendere omaggio all’uomo e al professionista, raccontandone le qualità umane, la generosità e la capacità di regalare un sorriso anche nei momenti più difficili. Di seguito pubblichiamo integralmente le sue parole.

Addio al dottor Pino Mileto: il commovente ricordo dell’amico Antonio Romeo

“Ciao Pino, il tuo sorriso e la tua umanità resteranno per sempre con noi. Ci sono persone che lasciano un segno profondo nella vita degli altri. Persone che non vengono ricordate soltanto per il lavoro che hanno svolto, ma soprattutto per ciò che sono state, per la loro umanità, la loro gentilezza e la capacità di regalare un sorriso anche nei momenti più difficili. Il dottor Pino Mileto era una di queste persone. Medico del 118, ha dedicato una parte importante della sua vita a una professione fatta di responsabilità, sacrificio e grande sensibilità. Un lavoro in cui ogni intervento può fare la differenza, in cui dietro ogni chiamata c’è una persona, una famiglia, una speranza.

Ma Pino non era soltanto un bravo medico. Era una persona speciale, gentile con tutti, sempre disponibile, capace di trasmettere serenità anche attraverso una battuta, una parola affettuosa o il suo modo spontaneo e spiritoso di affrontare la vita. Chi lo ha conosciuto ricorderà la sua grande umanità, la sua semplicità e quella capacità rara di entrare in sintonia con le persone. Non faceva pesare il suo ruolo, non cercava riconoscimenti: semplicemente c’era, con il suo sorriso e la sua disponibilità.

Oggi la sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare. Un vuoto tra i colleghi, tra gli amici e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il cammino della vita. Ci piace pensare che il bene che ha donato continuerà a vivere nei ricordi, nelle parole e nei sorrisi di chi gli ha voluto bene. Perché una persona come Pino non se ne va davvero: resta nei gesti, negli insegnamenti e nell’affetto che ha saputo seminare. Ciao Pino, grazie per quello che sei stato, per quello che hai dato e per tutti i sorrisi che ci hai regalato. La tua umanità resterà il ricordo più bello e prezioso che porteremo con noi. Buon viaggio, caro amico. Antonio Romeo”.