Costruire percorsi concreti di autonomia, inclusione e tutela per le persone con disabilità, garantendo sostegno alle famiglie e prospettive per il futuro. Sono questi i temi al centro dell’iniziativa “Dopo di noi, durante noi”, promossa da Casa Riformista Reggio Calabria e in programma giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 17:30, presso lo Spazio Open, in via Filippini 25, a Reggio Calabria. L’appuntamento rappresenterà un momento di confronto e approfondimento dedicato al diritto delle persone con disabilità di costruire il proprio futuro, vivere con dignità e conquistare una piena autonomia. L’obiettivo è accendere i riflettori non soltanto sul cosiddetto “dopo di noi”, ma soprattutto sul “durante noi”, evidenziando la necessità di costruire già oggi strumenti, servizi e opportunità capaci di rispondere alle esigenze delle persone direttamente coinvolte e di garantire maggiore serenità alle loro famiglie.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo politico e sociale. Tra gli ospiti figurano l’onorevole Filomena Greco e la senatrice della Repubblica Dafne Musolino, che contribuiranno ad approfondire le questioni al centro dell’iniziativa. Casa Riformista invita la cittadinanza e, in particolare, gli organi di informazione a partecipare all’appuntamento, con l’obiettivo di dare spazio a una riflessione di grande rilevanza sociale e civile, che non riguarda esclusivamente le persone con disabilità e le loro famiglie, ma coinvolge l’intera comunità.