Dopo il video pubblicato nei giorni scorsi, in cui è stato possibile ascoltare le prime note del nuovo brano dal titolo “Ma non eravamo qui per amarci?”, Diodato ha pubblicato nelle ultime ore sui suoi canali social un nuovo video che termina con l’annuncio del nuovo tour Teatri 2027 che lo porterà a esibirsi nei principali teatri italiani. Il tour farà tappa anche in Calabria, nella Città dello Stretto l’8 dicembre 2027 per un imperdibile appuntamento al Teatro Cilea. Con la pubblicazione di queste due clip il cantautore, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con la canzone “Fai rumore”, svela gli estratti di due brani inediti: “Ma non eravamo qui per amarci?” è infatti il titolo del nuovo progetto discografico del cantautore (per la Carosello Records), da cui prende nome la tournée.

Il tour partirà il 6 novembre 2027 dal Teatro Moderno di Grosseto per poi proseguire nei mesi di novembre e dicembre nei principali teatri della penisola, tra cui appunto il Cilea di Reggio Calabria. Mentre nel primo video ci si soffermava sugli sguardi di esseri umani di diverse età, sui loro gesti, sulle reazioni emotive che sembravano scaturire dall’ascolto del brano e della domanda più volte ripetuta, in questo nuovo contenuto seguiamo lo stesso Diodato in una camminata all’alba che culmina con un crescendo musicale che si apre sulle parole “Ascoltami, forse non esiste un tempo o una distanza che sia grande quanto la speranza”. La macchina da presa è sempre vicina al cantautore e negli istanti finali compaiono le date del nuovo tour teatrale.