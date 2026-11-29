Una sala piena, tanta attenzione e una domanda che si è ripetuta per tutta la serata: come difendersi dalle truffe? A Terreti sabato la risposta è arrivata con i fatti, grazie all’incontro di prevenzione organizzato dalla Parrocchia Sant’Antonio Abate e dal Comitato di Quartiere Terreti – Nasiti – Trizzino, in collaborazione con la Polizia di Stato – Questura di Reggio Calabria. L’iniziativa rientra nel Progetto No.S.S. – “Non Siete Soli”, il programma di prossimità della Polizia di Stato dedicato alla prevenzione delle truffe, in particolare a danno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel salone parrocchiale, gli agenti delle Volanti hanno illustrato ai presenti le truffe più diffuse. Sono stati diversi gli esempi descritti di tentativi di raggiro e le tecniche utilizzate dai truffatori, raccontati con casi concreti e situazioni reali accadute sul territorio. Tra gli esempi più discussi:

– Le telefonate allarmanti: il finto nipote o il finto avvocato che chiama dicendo che un familiare ha avuto un incidente e serve subito denaro per evitare conseguenze gravi.

– Il finto tecnico o funzionario: chi si presenta alla porta come addetto di luce, gas, acqua o banca per entrare in casa e rubare.

– La truffa dello specchietto e del falso incidente: chi ferma la vittima per strada simulando un danno e chiedendo soldi immediati.

– Le truffe online e via messaggio: falsi link, falsi pacchi in consegna, falsi profili social e richieste di codici o dati bancari.

– Il raggiro emotivo: la leva sulla paura, sulla fretta e sulla vergogna, per impedire alla vittima di ragionare e di chiedere aiuto. Gli agenti hanno spiegato, passo dopo passo, come i truffatori studiano la vittima, come creano urgenza e fiducia, e come si può smascherare il tentativo con semplici accorgimenti.

“Le truffe colpiscono tutti, non solo gli anziani – hanno spiegato gli agenti –. l’arma più efficace resta l’informazione: fermarsi, non avere fretta, non aprire la porta agli sconosciuti e chiedere sempre aiuto». Tre le regole d’oro ribadite durante l’incontro:

1. Diffidare dalle telefonate allarmanti che chiedono soldi con urgenza.

2. Non aprire la porta a sconosciuti, anche se si presentano come tecnici o funzionari.



3. In caso di dubbio, chiamare subito il 112 NUE, il Numero Unico di Emergenza.

“Proteggere i più vulnerabili è un dovere di tutti – hanno sottolineato gli organizzatori –. La Parrocchia Sant’Antonio Abate e il Comitato di Quartiere Terreti – Nasiti – Trizzino hanno voluto questo incontro proprio per rafforzare la rete della comunità: informati, vicini, presenti”. Presente anche la Nautica San Gregorio, che ha fornito supporto logistico e assistenza per la buona riuscita dell’iniziativa, a testimonianza di una collaborazione che sul territorio funziona e che mette al centro la sicurezza e la solidarietà. L’incontro si è concluso con le domande dei cittadini e con un messaggio chiaro: non abbiate paura di chiedere aiuto. La prevenzione parte dall’informazione e dalla comunità che accoglie.