Un minuto di silenzio. Un campo vuoto. Un pallone al centro. E un messaggio capace di attraversare confini, culture e continenti: ogni bambina, bambino e adolescente ha diritto di giocare, praticare sport, crescere e sognare. Si è conclusa con una straordinaria partecipazione internazionale l’edizione 2026 di THE MISSING MINUTE – UN MINUTO PER IL DIRITTO AL GIOCO DI OGNI BAMBINA, BAMBINO E RAGAZZO, la campagna promossa da CSI Reggio Calabria, UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia) e Save the Dream, nell’ambito del progetto The Right to Play.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, associazioni sportive, scuole e comunità di diversi Paesi si sono unite in un gesto simbolico dal significato universale: fermare il gioco per un minuto per richiamare l’attenzione sui milioni di bambini e adolescenti ai quali guerre, povertà, migrazioni forzate, discriminazioni, disabilità ed esclusione sociale negano ancora la possibilità di vivere pienamente il diritto al gioco e allo sport.

Da Reggio Calabria a Beirut, passando per Douala, in Camerun, il messaggio è arrivato al mondo. “Abbiamo fatto sentire la nostra voce partendo dai campi sportivi, dalle scuole e dalle comunità. Perché il diritto al gioco non conosce confini, non ha bisogno di passaporti e non può essere un privilegio riservato a pochi. Un mondo in cui non tutti possono giocare è un mondo che deve cambiare“, ha dichiarato Paolo Cicciù.

Il diritto esiste. Ora dobbiamo garantire che possa essere esercitato

Lo sport rappresenta una componente fondamentale dello sviluppo, del benessere, dell’educazione e dell’inclusione sociale delle giovani generazioni. Eppure, per milioni di minori, l’accesso alle opportunità sportive rimane limitato o impossibile.

Il diritto al gioco e alle attività ricreative è riconosciuto dall’articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Carta internazionale dell’UNESCO del 2015 riconosce inoltre l’accesso all’educazione fisica, all’attività fisica e allo sport come diritto fondamentale di tutti. La questione, dunque, non è proclamare un nuovo diritto, ma renderlo effettivo: garantire che ogni bambina, bambino e adolescente possa esercitarlo concretamente, indipendentemente dalla condizione economica, dalla provenienza, dalle abilità personali o dal territorio in cui vive. Una sfida particolarmente urgente nelle comunità segnate da marginalizzazione, violenza, criminalità organizzata, insicurezza e carenza di opportunità educative e ricreative.

Da Arghillà una proposta che guarda al mondo: un Global Compact for Children’s Right to Sport

È proprio da questa consapevolezza che, nel corso dell’incontro internazionale di venerdì, è emersa una proposta di grande prospettiva: promuovere un Patto Internazionale per il Diritto allo Sport delle Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti – Global Compact for Children’s Right to Sport.

Un’iniziativa internazionale fondata su impegni volontari, concreti e misurabili, rivolta a governi, città, istituzioni, organizzazioni internazionali, mondo sportivo e società civile. L’obiettivo è ambizioso: trasformare i principi internazionali già riconosciuti in politiche pubbliche, investimenti, servizi e opportunità sportive realmente accessibili, con una particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti che vivono nelle condizioni di maggiore vulnerabilità. Un confronto internazionale che ha collegato esperienze e testimonianze provenienti da contesti profondamente diversi:

Dal Qatar, Massimiliano Montanari, per Save the Dream.

Da Douala, Camerun, Madeleine Nyobe, dell’École Bilingue Maternelle et Primaire CBC NSAPE.

Da Modenelle, Arghillà, Reggio Calabria, Italia, Paolo Cicciù, Presidente del CSI Reggio Calabria, dal Campetto Dodò, luogo simbolo dell’iniziativa.

Da Beirut, Libano, Majdi Majzoub, del gruppo sportivo Palestine Youth Club, con la testimonianza proveniente da un campo profughi.

In collegamento con UNICRI, Marina Mazzini, Responsabile dell’Informazione Pubblica, per l’intervento conclusivo.

Un dialogo internazionale che ha messo al centro una convinzione condivisa: lo sport, il gioco, devono diventare un’opportunità reale per tutti, soprattutto per chi oggi rischia di rimanerne escluso.

Cinque pilastri per trasformare un diritto in opportunità concrete

1. Una rete internazionale di città per il diritto allo sport.

Promuovere una rete di città impegnate a garantire opportunità sportive accessibili, inclusive e sicure, con particolare attenzione ai quartieri e ai territori caratterizzati da marginalizzazione, violenza, insicurezza e carenza di servizi.

2. Un sistema internazionale di monitoraggio dell’accesso allo sport.

Rilevare le barriere economiche, sociali, territoriali e strutturali che impediscono la partecipazione, analizzare le disuguaglianze e misurare i progressi raggiunti.

3. Un meccanismo di solidarietà internazionale.

Sviluppare partenariati e mobilitare risorse per sostenere l’accesso allo sport dei bambini e degli adolescenti esclusi, privilegiando le comunità maggiormente esposte a vulnerabilità e insicurezza.

4. Una piattaforma internazionale di partecipazione delle giovani generazioni.

Dare voce direttamente a bambine, bambini e adolescenti, affinché possano contribuire alla definizione delle priorità, alla progettazione delle iniziative e alla valutazione dei risultati.

5. Impegni pubblici, verificabili e misurabili.

Promuovere un sistema di adesioni e responsabilità pubbliche, accompagnato da rapporti periodici sui risultati raggiunti in termini di inclusione, partecipazione e accesso alle opportunità sportive.

Il percorso: dalla proposta a una cooperazione internazionale

Il primo passo ipotizzato è la costituzione di un International High-Level Working Group on Children’s Right to Sport, un gruppo di lavoro internazionale con il coinvolgimento di esperti di diritti dell’infanzia, organizzazioni internazionali, istituzioni pubbliche, rappresentanti del mondo sportivo e giovani.

Il gruppo potrebbe avere il compito di elaborare la proposta del Patto, individuare strumenti e modalità di attuazione e promuovere un primo nucleo di adesioni internazionali.

Il percorso potrebbe svilupparsi attraverso consultazioni con UNESCO, UNICEF e altri interlocutori istituzionali, la definizione e il lancio del Patto, l’avvio di programmi pilota in diverse città e, successivamente, la ricerca di un riconoscimento nelle sedi intergovernative competenti.

In linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e in particolare con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16, l’iniziativa intende valorizzare il contributo dello sport alla prevenzione della violenza, alla protezione dei minori, al rafforzamento della coesione sociale e alla costruzione di comunità più sicure, inclusive e resilienti.

Da The Missing Minute al cambiamento: non una nuova dichiarazione, ma un impegno da realizzare

La vera innovazione della proposta è il passaggio dalla sensibilizzazione all’azione.

THE MISSING MINUTE continuerà a richiamare l’attenzione internazionale sull’esclusione di milioni di bambini dal gioco e dallo sport. Il Global Compact potrebbe rappresentare lo strumento per trasformare questa mobilitazione in politiche, risorse, collaborazioni e risultati concreti.Non una nuova dichiarazione di principi, ma un modello di cooperazione internazionale capace di coinvolgere istituzioni, territori, organizzazioni sportive e comunità, misurando il cambiamento prodotto nella vita delle giovani generazioni.Lo sport non può essere considerato soltanto una questione di politiche sportive: deve diventare parte integrante delle politiche per i diritti dell’infanzia, l’educazione, la salute, l’inclusione sociale e la prevenzione della violenza.

Il campetto Dodò di Modenelle, Arghillà: un piccolo campo, una grande idea per il mondo

Il cuore della giornata internazionale è stato il Campetto Dodò di Modenelle, nel quartiere di Arghillà, a Reggio Calabria.Un luogo che, per un giorno, ha assunto il significato di una piazza internazionale di incontro, partecipazione e speranza. Accanto ai promotori della campagna hanno partecipato l’École Bilingue Maternelle et Primaire CBC NSAPE del Camerun, il Palestine Youth Club di Beirut, l’ASD Ginnastica Ritmica Restart di Reggio Calabria, l’ASD Academy Pietro Sofi di Pellaro, Asd Ferraro Skating Club, il Nuovo Basket Soccorso di Reggio Calabria e la Polisportiva Arghillà a Colori.

Realtà diverse, unite da un unico messaggio e da una stessa responsabilità educativa e sociale. Da un campetto di periferia, attraverso il linguaggio universale dello sport, è partita una proposta che ambisce a coinvolgere il mondo. Perché il valore di un territorio non si misura dalle sue difficoltà, ma anche dalla capacità di generare idee, costruire relazioni e contribuire a cambiare il futuro.

THE MISSING MINUTE 2026 lascia un’eredità importante: la consapevolezza che quel minuto di silenzio non deve rimanere soltanto un gesto simbolico. Deve diventare un impegno, una responsabilità condivisa, un percorso internazionale. Perché ogni bambina, ogni bambino e ogni adolescente, ovunque nasca e qualunque sia la sua condizione, abbia la possibilità di entrare in un campo, incontrare gli altri, giocare, praticare sport e sentirsi parte di una comunità.

Il diritto allo sport non deve avere confini. Il futuro dei bambini non può aspettare. The Missing Minute 2026. A minute to remember. A global commitment to act.