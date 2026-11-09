Reggio Calabria, da Rosalì a Fatima: un viaggio di fede e devozione ai piedi della Madonna

Un viaggio dalla provincia di Reggio Calabria fino al Santuario di Fatima, in Portogallo, per vivere cinque giorni di intensa spiritualità, preghiera e devozione alla Madonna. L’Associazione Amici di Fatima di Rosalì si prepara a un importante appuntamento religioso che, dal 13 al 17 novembre, porterà i suoi componenti in uno dei luoghi di culto mariano più conosciuti e venerati al mondo. Il pellegrinaggio rappresenta un momento particolarmente significativo per la comunità dell’Associazione, che avrà l’opportunità di ritrovarsi ai piedi della Madonna di Fatima, condividendo un’esperienza di fede e fraternità. Non si tratterà soltanto di raggiungere una destinazione religiosa, ma di intraprendere un percorso spirituale nel quale affidare alla Vergine Maria le proprie preghiere, le speranze e le intenzioni personali e comunitarie. Un appuntamento che assume un significato profondo per i partecipanti, chiamati a vivere un’esperienza di raccoglimento e riflessione in un luogo che rappresenta, per milioni di fedeli, un riferimento fondamentale della devozione mariana.

Pellegrinaggio a Fatima dal 13 al 17 novembre: cinque giorni di preghiera e spiritualità

Il programma del pellegrinaggio a Fatima, previsto dal 13 al 17 novembre, sarà caratterizzato da giornate dedicate alla preghiera, alle celebrazioni religiose e alla condivisione comunitaria. Cinque giorni durante i quali i pellegrini dell’Associazione Amici di Fatima di Rosalì potranno approfondire il proprio rapporto spirituale con Maria Santissima e rinnovare la devozione alla Madonna. Al centro dell’esperienza ci saranno il raccoglimento personale, la partecipazione ai momenti di preghiera e la possibilità di condividere con gli altri fedeli un percorso di crescita spirituale. Un’occasione per allontanarsi temporaneamente dalla quotidianità e dedicare tempo alla riflessione interiore, alla fede e alla dimensione comunitaria della vita cristiana. Il viaggio sarà anche un momento per affidare alla Madonna di Fatima le intenzioni che ciascun partecipante custodisce nel proprio cuore, insieme alle speranze e alle preghiere che accompagnano la vita dell’intera comunità.

Don Candiloro, Simone Costarella, don Roberto Aparo e don Vincenzo Pace accompagneranno i pellegrini

Ad accompagnare il gruppo durante il pellegrinaggio religioso in Portogallo saranno don Candiloro, Simone Costarella, assistente spirituale dell’Associazione, don Roberto Aparo e don Vincenzo Pace. La loro presenza accompagnerà i partecipanti lungo il cammino di fede, nei momenti di raccoglimento, nelle celebrazioni e nelle occasioni di preghiera comunitaria che caratterizzeranno le giornate a Fatima. La dimensione spirituale costituirà il cuore dell’intera iniziativa. Il pellegrinaggio, infatti, nasce dal desiderio di vivere un’esperienza religiosa condivisa, nella quale la devozione mariana si intreccia con i valori della fraternità e dell’appartenenza alla comunità cristiana.

Il Santuario di Fatima, uno dei luoghi più importanti della devozione mariana

La destinazione scelta dall’Associazione Amici di Fatima di Rosalì riveste un significato particolare nella tradizione cattolica. Fatima, in Portogallo, è infatti uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano della cristianità, meta di fedeli provenienti da numerosi Paesi. La sua importanza religiosa è legata alle apparizioni mariane del 1917, riconosciute dalla Chiesa cattolica, che secondo la tradizione videro protagonisti tre giovani pastorelli: Lucia dos Santos e i cugini Francesco e Giacinta Marto. Il messaggio della Madonna di Fatima, incentrato sulla preghiera, sulla conversione e sulla pace, continua a rappresentare un riferimento spirituale per i fedeli che raggiungono il santuario portoghese. È proprio a questi valori che si ispira il pellegrinaggio organizzato dall’Associazione di Rosalì. Durante la permanenza a Fatima, i partecipanti potranno rinnovare la propria devozione alla Vergine Maria e lasciarsi guidare da un messaggio religioso che richiama alla responsabilità personale, all’amore e alla ricerca della pace.

L’Associazione Amici di Fatima di Rosalì e il valore della fede vissuta insieme

Per l’Associazione Amici di Fatima di Rosalì, il viaggio rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame con Maria Santissima e testimoniare i valori della fede cristiana attraverso un’esperienza vissuta collettivamente. La scelta di condividere il pellegrinaggio assume un significato che va oltre la dimensione individuale della preghiera. La partecipazione a un cammino spirituale comune permette infatti ai fedeli di ritrovarsi attorno agli stessi valori, di condividere riflessioni e speranze e di vivere la propria devozione in un contesto di fraternità. La preghiera comunitaria, le celebrazioni e i momenti di raccoglimento saranno occasioni per consolidare questo legame, mantenendo al centro il rapporto con la Madonna e il desiderio di seguire il suo messaggio di amore, pace e conversione. Il pellegrinaggio diventa così anche una testimonianza del ruolo che la fede e la devozione mariana continuano a ricoprire nella vita delle comunità locali, attraverso iniziative capaci di unire la spiritualità personale alla partecipazione collettiva.