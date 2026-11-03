Reggio Calabria, da Gino Zani ai cambiamenti climatici: cinque grandi appuntamenti per il 38° Premio Anassilaos | PROGRAMMA

Cinque appuntamenti tra storia, archeologia, scienza e cultura a Reggio Calabria, per un programma che coinvolgerà studiosi, ricercatori e istituzioni culturali italiane e internazionali. Prendono il via giovedì 5 novembre 2026 le manifestazioni promosse in occasione del 38° Premio Anassilaos, con una serie di incontri dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico, alla ricerca scientifica e alla memoria collettiva.

Ad aprire il calendario sarà un evento dedicato a Gino Zani, figura centrale nella ricostruzione di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908 e successivamente protagonista delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche della Repubblica di San Marino.

Reggio Calabria e San Marino, alla Biblioteca De Nava un incontro dedicato a Gino Zani

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 5 novembre, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria. L’incontro approfondirà l’opera di Gino Zani e il legame storico e culturale tra la città dello Stretto e la Repubblica di San Marino.

La figura dell’ingegnere costituisce il filo conduttore di un confronto interdisciplinare dedicato al rapporto tra archeologia, architettura storica, trasformazioni urbane e tutela del patrimonio culturale. L’obiettivo è esplorare le connessioni tra storia, paesaggio e identità dei luoghi, valorizzando il contributo di Zani alla ricostruzione post-terremoto di Reggio Calabria e alla successiva evoluzione urbanistica di San Marino.

L’archeologia diventa così uno strumento di dialogo tra passato e presente, attraverso lo studio delle testimonianze storiche, delle architetture, delle trasformazioni delle città e delle strategie di conservazione dei beni culturali.

L’iniziativa intende inoltre rafforzare la collaborazione tra associazioni, istituzioni culturali e organismi di ricerca, consolidando il rapporto tra Reggio Calabria e San Marino nella consapevolezza che la tutela del patrimonio rappresenta una responsabilità condivisa e una risorsa fondamentale per tramandare la memoria collettiva alle nuove generazioni.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Anassilaos insieme al Centro Studi “Gino Zani” per la Cultura dell’Architettura e del Paesaggio, diretto dall’architetto Antonella Postorino.

Collaborano l’Associazione “Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria”, presieduta dall’architetto Renato Laganà, l’Istituto Ingegnere “Gino Zani” di San Marino, rappresentato dal presidente, architetto Gino Zani, e i Musei di Stato della Repubblica di San Marino, rappresentati dalla dottoressa Paola Bigi degli Istituti Culturali.

Partner istituzionali sono la Città di Reggio Calabria e la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava”, con la responsabile, dottoressa Daniela Neri.

Cambiamenti climatici e tumori, il 12 novembre l’incontro con Massimo Ciccozzi

Il programma proseguirà giovedì 12 novembre, alle ore 16:45, presso la Sala Giuffrè della Biblioteca De Nava, con un appuntamento organizzato congiuntamente al CIS della Calabria.

Protagonista sarà il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo e ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Lo studioso terrà una conversazione dedicata al tema “Cambiamenti climatici e tumori”, affrontando il rapporto tra le trasformazioni ambientali e le questioni che riguardano la salute.

A introdurre e condurre l’incontro sarà il dottor Giuseppe Trombetta, responsabile del Centro Studi Scienze della Vita dell’Associazione Anassilaos. I saluti saranno affidati alla responsabile della Biblioteca De Nava, Daniela Neri, e alla presidente del CIS Calabria, Rosita Borruto.

Dal Museo Archeologico un viaggio nell’antica Atene: la lezione di Jutta Stroszeck

Venerdì 13 novembre, alle ore 17:00, il programma si sposterà al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con un incontro organizzato insieme allo stesso Museo e al CIS della Calabria.

La professoressa Jutta Stroszeck, direttrice degli scavi del Ceramico di Atene (Kerameikós), concessi fin dall’Ottocento dalle autorità greche all’Istituto Archeologico Germanico di Atene, terrà una lezione dedicata alla scoperta dell’Hermes di Tyndari nel Ceramico di Atene.

Il percorso partirà dalla tomba di Silenos, figlio di Phokos, ambasciatore di Reggio ad Atene, morto nel 432 a.C. durante una missione diplomatica finalizzata all’alleanza tra Atene e Reggio contro Siracusa. L’ambasciatore venne sepolto dagli Ateniesi con funerali e una tomba di Stato nel loro cimitero monumentale.

A presentare l’incontro sarà il professor Felice Costabile, emerito di Diritto Romano, Senior Rector dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, membro della Società Archeologica di Atene e dell’Istituto Archeologico Germanico.

Parteciperà anche la professoressa Elizabeth Angelicoussis, studiosa di arte antica, Fellow della Society of Antiquaries of London, membro dell’Institute of Classical Studies di Londra e Senior Member dell’American School of Classical Studies di Atene.

I saluti istituzionali saranno portati dal direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, dalla presidente del CIS Calabria, Rosita Loreley Borruto, e dal presidente dell’Associazione Anassilaos, Stefano Iorfida.

Il 14 novembre a Palazzo Campanella una mostra filatelica sulla storia del Cristianesimo in Europa

La mattina di sabato 14 novembre, nell’area “Transatlantico” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, l’Associazione Culturale Anassilaos promuoverà una mostra filatelica dal titolo “Civitas Europae/Europa Cristiana”.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio regionale della Calabria, sarà accompagnata da uno speciale annullo filatelico.

La mostra si inserisce nelle celebrazioni dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226, e sarà dedicata al ruolo del Cristianesimo nella storia e nella cultura europea.

Particolare attenzione sarà rivolta anche alla figura di San Paolo, l’Apostolo delle Genti, protagonista della diffusione del Cristianesimo nei primi secoli dell’era cristiana e strettamente legato alla storia di Reggio Calabria secondo quanto riportato dalle Sacre Scritture.

L’esposizione, concepita con finalità storiche e didattiche, ripercorrerà attraverso i francobolli emessi da numerosi Paesi europei le tappe della diffusione della fede cristiana nel continente.

Il 19 novembre alla Biblioteca De Nava un incontro su Santo Stefano di Nicea

Collegato alla mostra filatelica sarà l’ultimo appuntamento del programma, previsto per giovedì 19 novembre, nuovamente presso la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava”.

L’incontro sarà dedicato alla figura di Santo Stefano di Nicea, considerato il primo vescovo di Reggio Calabria, che secondo una pia tradizione sarebbe stato nominato dallo stesso San Paolo.

Alla conversazione parteciperanno i professori Daniele Castrizio e Riccardo Consoli, insieme alla dottoressa Daniela Neri, responsabile della Biblioteca De Nava.

Con questi appuntamenti, l’Associazione Anassilaos avvia le manifestazioni collegate al 38° Premio Anassilaos, proponendo un calendario che mette in relazione ricerca scientifica, memoria storica, patrimonio archeologico, architettura e tradizioni religiose, con l’obiettivo di valorizzare la cultura e rafforzare il dialogo tra studiosi, istituzioni e cittadini.