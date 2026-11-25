Si è svolta lunedì 23 novembre, presso l’Aula Magna dell’I.T.E.S. “R. Piria – G. Ferraris – Da Empoli” di Rione Modena, una significativa giornata di sensibilizzazione dal titolo “Ragazzi Online: i rischi del web”, organizzata dalla Delegazione A.N.I.O.C. di Reggio Calabria. L’iniziativa è stata dedicata agli alunni, con l’obiettivo di promuovere un uso consapevole, sicuro e responsabile degli strumenti digitali e di stimolare una riflessione attenta sulla cittadinanza digitale. A moderare l’appuntamento è stato il Presidente della Sezione Reggina dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, dott. Emanuele Nazario Scarlata, che ha presentato gli ospiti e introdotto gli argomenti al centro del dibattito, sottolineando l’importanza della prevenzione e della formazione.

I lavori sono stati aperti dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto, dott.ssa Anna Rita Galletta, che ha ribadito il ruolo centrale della scuola nella tutela dei giovani, in particolare rispetto ai rischi legati all’utilizzo del web, dei social media e delle nuove tecnologie. È intervenuto quindi il dott. Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che con un intervento coinvolgente, articolato in più momenti della mattinata, ha instaurato con i presenti un dialogo libero, diretto e ricco di spunti di riflessione.

Il Procuratore ha affrontato questioni cruciali come il cyberbullismo, i reati informatici, la responsabilità dei minori, la tutela della privacy e i comportamenti a rischio, invitando i giovani a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni online. Successivamente ha preso la parola l’Ispettore della Polizia di Stato Antonio La Russa, che con una conversazione chiara e informale sul tema della legalità ha offerto agli alunni ulteriori spunti di dialogo, sottolineando il valore del rispetto delle regole e della consapevolezza.

Un altro momento di approfondimento è stato poi guidato dall’Agente Joshua Pensabene, che ha appassionato i ragazzi con tematiche a loro molto vicine, suscitando curiosità e partecipazione. Nel corso della mattinata è stato somministrato un questionario anonimo, i cui risultati sono stati successivamente commentati insieme ai partecipanti, favorendo un momento di scambio aperto e autentico, durante il quale gli studenti hanno potuto condividere esperienze, dubbi e considerazioni personali. Numerose sono state le domande libere dei ragazzi, che hanno dimostrato grande concentrazione e viva curiosità per gli argomenti trattati.

La giornata si è conclusa con una forte adesione da parte dei giovani, che hanno mostrato sensibilità e maturità nell’affrontare questioni così delicate e attuali. Lo scambio aperto, la qualità degli interventi e la disponibilità degli ospiti hanno trasformato l’evento in una vera esperienza formativa, capace di lasciare un segno concreto nel percorso di crescita dei ragazzi. Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, l’impegno dell’I.T.E.S. “R. Piria – G. Ferraris – Da Empoli” nel promuovere una scuola attenta e responsabile, capace di educare cittadini consapevoli, pronti a vivere il mondo digitale con intelligenza, rispetto e senso civico.