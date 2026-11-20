Una storia a lieto fine arriva dall’A2 Autostrada del Mediterraneo, dove un piccolo cucciolo è stato protagonista di una disavventura fortunatamente conclusasi nel migliore dei modi. L’episodio si è verificato al chilometro 385,500, in direzione sud, nel territorio di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Il cagnolino, sfuggito al controllo del proprio proprietario, si era allontanato fino a raggiungere un’area di servizio dell’autostrada, esponendosi ai pericoli legati alla circolazione dei veicoli.

Il salvataggio del cucciolo grazie agli operatori Anas

A scongiurare conseguenze ben più gravi è stato il tempestivo intervento degli operatori Anas, che sono riusciti a recuperare il piccolo animale in totale sicurezza. Il cucciolo è stato quindi riconsegnato al suo proprietario, mettendo fine a una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Una bella storia di attenzione, sensibilità e tutela degli animali, che racconta anche l’importanza del lavoro quotidiano degli operatori impegnati nella sicurezza lungo l’Autostrada del Mediterraneo.