Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è stato convocato in sessione straordinaria per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 8, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Sono 24 i punti inseriti all’ordine del giorno della seduta convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Milia. Tra gli argomenti in discussione figurano l’approvazione dei regolamenti per la concessione del patrocinio comunale e circoscrizionale, il regolamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie sessuali e di ogni altra forma di violenza e molestia nei luoghi di lavoro, nonché la determinazione della misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali. L’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi anche sul riconoscimento del preminente e urgente interesse pubblico per l’istanza di autorizzazione all’ampliamento e al recupero ambientale di una cava di sabbia e ghiaia in località Pietrastorta.
Ampio spazio sarà riservato al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con 17 punti dedicati all’argomento. Tra gli ultimi temi inseriti nell’ordine del giorno figurano la discussione di un ordine del giorno di condanna degli episodi di violenza e dei blocchi illegali verificatisi durante le recenti manifestazioni, di solidarietà alle forze dell’ordine e relativo alle iniziative a tutela della sicurezza, della legalità e della civile convivenza. Il Consiglio discuterà inoltre delle alternative progettuali offerte da Anas Spa. Qualora la seduta in prima convocazione dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il civico consesso tornerà a riunirsi in seconda convocazione martedì 1° dicembre 2026, alle ore 8.
I punti all’ordine del giorno
Questi i punti all’ordine del giorno:
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Approvazione del “Regolamento per la concessione del patrocinio del Comune di Reggio Calabria”;
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Approvazione del “Regolamento per la concessione del patrocinio morale circoscrizionale”;
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Approvazione del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie sessuali e di ogni altra forma di violenza e molestia nei luoghi di lavoro”;
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Determinazione della misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali ai sensi dell’art. 29 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo delle Circoscrizioni;
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Riconoscimento della sussistenza del preminente ed urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 40/2009 e dell’art. 53, commi 1 e 3, del regolamento regionale n. 8/2023, per l’istanza di autorizzazione all’ampliamento e recupero ambientale di una cava di sabbia e ghiaia sita in loc. “Pietrastorta”. Ditta: 2 C di Chirico Flavia & c. s.n.c. (pratica Suap n. 02641620808-29052026-1215);
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Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 per spese di lite statuite giusta sentenza n. 1135/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Procedimento RG n. 540/2016;
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Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 in esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria n. 400/2025 RG n. 575/2025 in favore della ditta Mollie s.r.l.s.;
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Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 in favore dell’ing. Sergio Mangione, Ettore Carmina ed eredi Filippo Carmina derivante da adesione al piano di rilevazione dei debiti commerciali al 31.12.2020 L.234/2001;
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Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 per spese legali derivanti da sentenza Tar Calabria n. 772/2025 RG n. 134/2025 in favore della Società Patriarca Group s.r.l.;
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Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derivante dal provvedimento della Corte d’Appello di Reggio Calabria – Sezione civile n. 84/2026 reg., n. 368/2024, rep. n. 105/2026 del 26 gennaio 2026, in favore dei sigg.ri Antonio Trapani Lombardo, Maria Concetta Trapani Lombardo, Vincenzo Trapani Lombardo, Luigi Donato, Antonio Trapani Lombardo e Maria Concetta Trapani Lombardo. Contestuale approvazione dell’accordo di rateizzazione pluriennale ai sensi dell’art. 194, commi 2 e 3, del TUEL. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 2 del TUEL;
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Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Settore Patrimonio;
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Integrazione proposta riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate nei mesi compresi tra dicembre 2025 e agosto 2026 ed emesse in giudizi relativi al canone del servizio idrico integrato;
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Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel mese di febbraio 2026 e novembre 2025 (notifica residuale);
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Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi di maggio/giugno 2026 e residuo aprile 2026;
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Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) T.U.E.L sentenze notificate nei mesi di agosto e settembre 2025 Comune soccombente;
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Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e del D. Lgs 267/2000, a favore della ditta Puliser vice srl per servizio di pulizia palazzo Ce.Dir. dal 01/09/2015 al 31/10/2015 – Approvazione schema di accordo transattivo;
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Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 2 del 2.01.2023 – r.g.n. 5546/2022 – emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza – per la parte della somma riguardante sia gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo che le spese e competenze legali (fasc. 79905/c – coll. fasc. 81624/c – coll. 81369/c);
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Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 20 del 28.01.2023 – r.g. n. 5658/2022 – emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza – per la parte riguardante gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e per le spese e competenze legali (fasc. 79962/c – coll. fasc. 81423/c – coll.81666/c);
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Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 243 del 7.12.2022 – r.g. n. 4863/2022 – emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza – per la parte della somma riguardante sia gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo che le spese e competenze legali (fasc. 79862/c – coll. fasc. 81716/c);
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Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 11 del 2.01.2023 – r.g. n. 5738/2022 – emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza – per la parte della somma riguardante sia gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo che le spese e competenze legali (fasc. 79906/c);
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Riconoscimento debiti fuori bilancio sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1204/2026 reg. n. 1726/2020 repert. n.1371/2026 del 06/07/2026;
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Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) T.U.E.L. – Parcelle eredi componenti del Collegio di Difesa;
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OdG “Condanna degli episodi di violenza e dei blocchi illegali verificatisi nel corso delle recenti manifestazioni, solidarietà alle Forze dell’Ordine e iniziative a tutela della sicurezza, della legalità e della civile convivenza”;
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Discussione delle alternative progettuali offerte da Anas spa.