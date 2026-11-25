Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è stato convocato in sessione straordinaria per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 8, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Sono 24 i punti inseriti all’ordine del giorno della seduta convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Milia. Tra gli argomenti in discussione figurano l’approvazione dei regolamenti per la concessione del patrocinio comunale e circoscrizionale, il regolamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie sessuali e di ogni altra forma di violenza e molestia nei luoghi di lavoro, nonché la determinazione della misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali. L’assemblea sarà chiamata a pronunciarsi anche sul riconoscimento del preminente e urgente interesse pubblico per l’istanza di autorizzazione all’ampliamento e al recupero ambientale di una cava di sabbia e ghiaia in località Pietrastorta.

Ampio spazio sarà riservato al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con 17 punti dedicati all’argomento. Tra gli ultimi temi inseriti nell’ordine del giorno figurano la discussione di un ordine del giorno di condanna degli episodi di violenza e dei blocchi illegali verificatisi durante le recenti manifestazioni, di solidarietà alle forze dell’ordine e relativo alle iniziative a tutela della sicurezza, della legalità e della civile convivenza. Il Consiglio discuterà inoltre delle alternative progettuali offerte da Anas Spa. Qualora la seduta in prima convocazione dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il civico consesso tornerà a riunirsi in seconda convocazione martedì 1° dicembre 2026, alle ore 8.

I punti all’ordine del giorno

Questi i punti all’ordine del giorno: