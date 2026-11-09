Reggio Calabria, contrassegno disabili per auto e parcheggi: come richiederlo, rinnovarlo e ottenere il duplicato

Come richiedere il contrassegno disabili a Reggio Calabria, dove presentare la domanda e quali moduli utilizzare per il rinnovo o il duplicato? Il Comune mette a disposizione dei cittadini la documentazione necessaria per accedere al servizio dedicato alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità. Le istanze devono essere presentate presso il settore Polizia Municipale e Viabilità, nella sede di viale Aldo Moro n. 18. Le indicazioni sono contenute nella comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale, dove sono disponibili anche i modelli da utilizzare per le diverse richieste.

Contrassegno disabili a Reggio Calabria: dove presentare la domanda

Per ottenere il rilascio del contrassegno disabili per la circolazione e la sosta dei veicoli, i cittadini devono rivolgersi al settore Polizia Municipale e Viabilità del Comune di Reggio Calabria, situato in viale Aldo Moro n. 18. Il servizio viene gestito presso questa sede dal 25 novembre 2024, come comunicato dall’amministrazione con la nota protocollo n. 280224 del 19 novembre 2024. Il trasferimento delle competenze operative era stato reso noto dal dirigente del settore Welfare. Il Comune ha inoltre pubblicato una sezione dedicata alla modulistica, con i documenti necessari per presentare le diverse tipologie di istanza. L’obiettivo è consentire agli interessati di individuare il modello corrispondente alla propria necessità, evitando di utilizzare una richiesta non pertinente.

Rilascio, rinnovo e duplicato del contrassegno disabili: i moduli disponibili

La documentazione pubblicata sul sito istituzionale distingue tre procedure: il primo rilascio del contrassegno, il rinnovo di un contrassegno già ottenuto e il duplicato. Chi deve richiedere per la prima volta il documento può utilizzare il modello denominato “Istanza per il rilascio del contrassegno di circolazione e sosta del veicolo”. Per chi invece deve rinnovare un contrassegno è disponibile un modulo specifico, distinto da quello per la prima emissione. Il Comune mette a disposizione anche l’istanza per il duplicato, destinata ai cittadini che necessitano di una nuova copia del contrassegno già rilasciato. La modulistica è consultabile e scaricabile dalla pagina ufficiale del Comune di Reggio Calabria dedicata al contrassegno disabili, nella sezione riservata ai documenti allegati.

Orari degli uffici comunali: quando rivolgersi allo sportello

Nella comunicazione istituzionale sono riportati anche gli orari di apertura al pubblico associati alle informazioni sul servizio. Il lunedì, mercoledì e venerdì viene indicata l’apertura dalle ore 10:00 alle ore 12:00, mentre il martedì e giovedì la fascia oraria riportata è dalle ore 15:00 alle ore 16:30. La pagina comunale associa tuttavia questi orari alla dicitura “Politiche sociali”. Prima di recarsi presso la sede della Polizia Municipale di viale Aldo Moro, è quindi opportuno verificare che le stesse fasce siano applicate anche allo sportello competente per il rilascio dei contrassegni. Per informazioni è possibile contattare il centralino del Comune di Reggio Calabria al numero 09653622111 oppure utilizzare i servizi di assistenza disponibili sul portale istituzionale.

Parcheggi disabili e circolazione: perché è importante il contrassegno

Il contrassegno per persone con disabilità rappresenta uno strumento importante per agevolare gli spostamenti di chi presenta le condizioni previste dalla normativa. Il documento consente di usufruire delle specifiche facilitazioni alla circolazione e alla sosta stabilite dal Codice della Strada, nel rispetto delle relative disposizioni. Il contrassegno è personale ed è destinato all’utilizzo quando il titolare si trova effettivamente a bordo del veicolo. Non costituisce quindi un’autorizzazione generica per qualsiasi automobilista né permette di occupare indiscriminatamente tutti gli spazi di sosta. Le agevolazioni devono essere esercitate secondo le regole vigenti, anche per quanto riguarda le aree riservate, i divieti e le eventuali limitazioni della circolazione.

Come scaricare la documentazione dal sito del Comune di Reggio Calabria

Per individuare la modulistica, i cittadini possono accedere direttamente alla comunicazione pubblicata dal Comune, intitolata “Documentazione – Rilascio contrassegno disabili per circolazione e sosta veicoli”. All’interno della pagina sono presenti i collegamenti ai modelli per il rilascio, il rinnovo e il duplicato. È inoltre disponibile il rimando alla precedente comunicazione relativa all’assegnazione del servizio al settore Polizia Municipale e Viabilità. Per conoscere gli eventuali allegati sanitari e amministrativi richiesti, occorre consultare il modello relativo alla propria situazione e le indicazioni dell’ufficio competente. La pagina informativa, infatti, non specifica nel testo principale l’intera documentazione da produrre per ogni procedura.

Reggio Calabria, tutte le informazioni utili per evitare errori nella richiesta

Il riferimento per i cittadini che intendono richiedere, rinnovare o ottenere un duplicato del contrassegno disabili a Reggio Calabria è dunque il settore Polizia Municipale e Viabilità di viale Aldo Moro n. 18. La disponibilità di modelli differenti rende importante scegliere quello corretto in base alla propria esigenza e verificare presso gli uffici le modalità di presentazione, gli allegati necessari e gli orari effettivamente applicati al servizio. Le informazioni provengono dalla comunicazione istituzionale pubblicata il 12 dicembre 2024 e aggiornata il 6 febbraio 2025, collegata alla precedente disposizione organizzativa del novembre 2024. Per eventuali modifiche successive, il riferimento resta il portale ufficiale del Comune di Reggio Calabria.