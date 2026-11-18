“Scrivo questa lettera a nome mio e di molti altri residenti di Contrada Morloquio a Reggio Calabria per denunciare pubblicamente una situazione ormai insostenibile, che si protrae nell’indifferenza generale da ben vent’anni (e forse anche di più). Le strade della nostra zona versano in condizioni pietose. Da due decenni non viene effettuato alcun intervento strutturale di rifacimento del manto stradale. Oggi l’asfalto è ridotto a un percorso a ostacoli fatto di buche profonde, avvallamenti pericolosi e crepe estese. A questo quadro già critico si aggiungono continue perdite d’acqua lungo la rete idrica che, oltre a rappresentare un grave spreco di una risorsa preziosa, erodono costantemente il sottofondo stradale, allargando le voragini e trasformando le carreggiate in pantani scivolosi e insidiosi”. È questa la lettera aperta inviata da una residente di Contrada Morloquio, a Reggio Calabria, che si fa portavoce delle preoccupazioni e del disagio di numerosi cittadini della zona, denunciando le gravi condizioni di degrado del manto stradale e richiamando l’attenzione sulle problematiche che interessano la viabilità della contrada.

“Non si tratta più soltanto di un problema di decoro urbano, ma di una vera e propria emergenza legata alla sicurezza pubblica. Ogni giorno automobilisti, motociclisti e ciclisti rischiano incidenti e subiscono danni ingenti ai propri veicoli. La situazione è altrettanto grave per i pedoni — in particolare anziani, genitori con passeggini e persone con disabilità — per i quali attraversare la strada o camminare lungo i margini della carreggiata è diventato un rischio concreto di cadute e infortuni. Siamo perfettamente consapevoli che le arterie di maggior transito cittadino debbano avere la priorità negli interventi di manutenzione e che la nostra sia una strada secondaria, percorsa prevalentemente dai soli residenti. Tuttavia, pur comprendendo questa logica, riteniamo del tutto inaccettabile che nell’arco di ben vent’anni non si sia mai riusciti a programmare nemmeno un singolo intervento di ripristino per la nostra zona.

“Nel corso di questi due decenni, come cittadini, abbiamo più volte richiesto formalmente agli uffici competenti il rifacimento del manto stradale e la riparazione delle perdite, segnalando la problematica anche alla IV Circoscrizione e al Comitato di quartiere, senza però mai ottenere alcuna risposta risolutiva. Avevamo sperato che la svolta fosse finalmente arrivata quando il nostro quartiere era stato inserito nel progetto della precedente amministrazione denominato “Strada Facendo”, pensato proprio per la riqualificazione viaria dei quartieri reggini. Ci eravamo illusi di aver risolto il problema, ma purtroppo alle parole non sono mai seguiti i fatti: nei nostri rioni non si è mai visto alcun cantiere, né alcun operaio”.

“A questo punto, rivolgo un invito aperto a tutti i componenti dell’Amministrazione Comunale: venite a constatare di persona lo stato in cui siamo costretti a vivere. È del tutto evidente che nessuno di loro abiti a Contrada Morloquio e che nessuno si sia mai recato in loco; in caso contrario, non posso credere che, vedendo con i propri occhi questo degrado, non avrebbe già segnalato l’emergenza e attuato un immediato piano di ripristino, Come contribuenti che pagano regolarmente le tasse e rispettano i propri doveri civici, riteniamo inaccettabile essere trattati come cittadini di serie B e continuare a subire questa totale mancanza di attenzione”.

“Chiediamo pertanto all’attuale Amministrazione Comunale, al Sindaco e all’Assessorato ai Lavori Pubblici un sopralluogo immediato e l’inserimento urgente di Contrada Morloquio in un piano concreto di manutenzione straordinaria — che comprenda sia la riparazione definitiva delle perdite idriche sia il rifacimento completo dell’asfalto — con tempi certi e comunicati alla cittadinanza. Non chiediamo favori, ma il ripristino delle condizioni minime di sicurezza, dignità e vivibilità”.