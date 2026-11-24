Inizia il conto alla rovescia per la Cerimonia di Premiazione del Concorso Nazionale di Poesia “FataMorgana” bandito dall’Associazione Rizes APS. Il 2 dicembre alle ore 16:00 a Reggio Calabria, presso l’A Gourmet L’Accademia dello Chef Filippo Cogliandro, padrino della manifestazione, sarà svelato il podio. Saranno conferite Menzioni Speciali e di Merito ed il Premio Rizes, appannaggio della Presidenza dell’Associazione con le menzioni ad esso connesse. I Poeti premiati: Jonny Souto, Jana Carcara, Emy Ferrante, Rocco Criseo, Domenico Baronetto, Maria Movilia, Giuseppe La Spina, Giuseppe Sinopoli, Paolo Landrelli, Praticò Pietro, Sgrò Silvana Ines Marina, conosceranno la sera della premiazione i riconoscimenti loro tributati.

Rizes ha ritenuto di conferire il titolo di Eccellenze calabresi anno 2026 alla poliedrica Artista Marinella Rodà, cantante ed interprete di pregio, per la cura, la dedizione, la valorizzazione della lingua calabro-greca ed al Dottor Antonio Chieffallo, Direttore della Biblioteca Nuccio Ordine di San Mango D’Aquino, ideatore del premio letterario Muricello per il costante impegno profuso alla tutela, conservazione e proiezione verso il futuro della letteratura calabrese.

La giuria qualificata è composta dalla Dottoressa Maria Fedele, Poetessa e Presidente della Commissione Cultura Valorizzazione dei Beni Culturali, Istruzione e Pari Opportunità di ANCI Calabria, dalla Dottoressa Ketty Adornato, Scrittrice, Narratrice, Atelierista, dal Dottor Mimmo Tuscano, Giornalista, corrispondente per Gazzetta del Sud e autore, sezione cultura, per il quotidiano online “ ICalabresi.it”

Le declamazioni saranno affidate alle capacità interpretative dell’attrice Nuccia Macrì. I Premi, come ogni anno, sono rappresentati dalle opere del laboratorio di arte contemporanea Technè di Angela e Caterina Pellicanò. Accompagnamento con le musiche inedite del cantautore reggino Mario Taverriti. L’evento rappresenta da anni per la città di Reggio Calabria un ricercato momento di incontro tra Arte e Poesia. Una vera festa della Poesia in cui la cura per il verso è pari alla cura nei confronti di ogni partecipante. L’Ingresso è libero e gratuito.