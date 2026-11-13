Reggio Calabria conquista Parigi a ritmo di danza popolare: Agata Scopelliti porta il “Sonu a Ballu” nella capitale francese

Domenica 15 novembre Agata Scopelliti direttrice dello “Stretto che Balla” terrà un’importante stage sul “Sonu a Ballu” a Parigi. La direttrice non è nuova a tenere stage sulle danze popolari, sono centinaia e centinaia le sue lezioni in molte località d’Italia ed in Europa, tutto ciò è frutto della sua grande professionalità ed esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, di studio e ricerca sul versante della musica e danza popolare di quel mondo Agro-pastorale che oggi non esiste più e che Agata Scopelliti, che ha una profonda conoscenza anche a livello antropologico, riesce a trasmettere con i suoi laboratori e stage.

Ricordiamo che Agata Scopelliti è una grande risorsa culturale reggina, molto conosciuta in ogni angolo d’Italia: conosce le danze popolari di tantissime Regioni, è tra le poche su scala Nazionale a possedere questa vasta conoscenza e, proprio per questo, continua da tantissimi anni la collaborazione con l’associazione Incontriamoci Sempre con i laboratori del giovedì nella splendida stazione FS di RC S Caterina.

La qualità professionale della direttrice Agata Scopelliti contribuisce con la sua presenza settimanale, così come le altre offerte Culturali dell’associazione, a rendere la bellissima stazione FS di RC S Caterina, sede di un museo ferroviario, novità ed esempio da imitare, così come riportato negli anni scorsi dalla stampa Nazionale e dalle reti Rai.