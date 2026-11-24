Il cinema indipendente porta il nome di Reggio Calabria nei circuiti cinematografici internazionali grazie al percorso artistico di Luciana Profazio, regista, sceneggiatrice e produttrice reggina che, con determinazione e una precisa visione autoriale, sta ottenendo importanti risultati oltre i confini nazionali. I suoi tre cortometraggi, “Visceral Fear”, “A Face, Silence, and a Voice” e “The Hunter’s Bloodline”, hanno già conquistato 13 selezioni ufficiali e 14 riconoscimenti internazionali tra Europa, Nord America e Medio Oriente, a cui si aggiunge la presenza della cineasta nel database cinematografico mondiale IMDb. Specializzata nel thriller psicologico, nel mistero e nel cinema di suspense introspettiva, Profazio esplora attraverso le sue opere il sottile confine tra vulnerabilità umana, isolamento e dimensione interiore, sviluppando uno stile personale, essenziale e riconoscibile.

Il cortometraggio della regista reggina apre la prima serata del festival di Vancouver

Tra i risultati più significativi spicca quello ottenuto da “Visceral Fear”, cortometraggio della durata di appena 30 secondi dedicato alla paralisi emotiva e al terrore silenzioso dell’isolamento contemporaneo. L’opera è stata selezionata, tra gli altri, per il Lift-Off Filmmaker Sessions e per il Vancouver Black Independent Film Festival (VBIFF), presso The Cultch, in Canada, dove il 13 novembre ha aperto la prima serata di proiezioni della manifestazione. Un importante traguardo nel percorso professionale della regista calabrese, impreziosito dalla cura curatoriale e dalla professionalità del fondatore e direttore artistico Lincoln Thorne e dell’intero staff del festival. Il secondo cortometraggio, “A Face, Silence, and a Voice”, anch’esso della durata di 30 secondi, è invece un thriller psicologico costruito attorno al ritrovamento di un nastro perduto da diciannove anni, attraverso il quale la regista indaga l’inquietante rapporto tra l’era digitale e il voyeurismo.

Dal thriller psicologico al soprannaturale: il percorso internazionale di Luciana Profazio

Completa il percorso cinematografico della regista reggina “The Hunter’s Bloodline”, un thriller soprannaturale della durata di tre minuti che affronta il tema dei legami di sangue e del peso delle scelte familiari. Il cortometraggio è stato selezionato per il Lift-Off Global Network Sessions e per l’Almamoura Film Festival 2026, contribuendo ad ampliare la presenza della cineasta nei circuiti internazionali. Il percorso artistico di Luciana Profazio testimonia come, anche partendo da un contesto cinematografico indipendente, sia possibile confrontarsi con giurie e festival di diverse parti del mondo attraverso una propria identità autoriale, portando il nome di Reggio Calabria oltre i confini italiani.