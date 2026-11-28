Approfondire la conoscenza delle culture di origine delle persone accolte in Italia per migliorare la comunicazione e costruire relazioni fondate sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Con questo obiettivo si è conclusa con successo la seconda edizione del “Focus sui Paesi di origine migratoria”, organizzato dall’Associazione Mediatori Interculturali Reggini (AMIr), attiva sul territorio nei settori della mediazione, della pedagogia e dei diritti. L’iniziativa si è articolata in tre incontri formativi interculturali, condotti da mediatori culturali provenienti da Armenia, Ucraina e Iran e ospitati nei locali della Società nazionale di mutuo soccorso “Cesare Pozzo”. Il percorso ha coinvolto operatori dell’accoglienza, docenti, educatori, psicologi, studenti e persone interessate, per ragioni professionali o formative, ad approfondire la conoscenza delle diverse culture e a sviluppare competenze interculturali. Attraverso i laboratori, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere direttamente i contesti culturali, sociali e religiosi delle persone con background migratorio, acquisendo strumenti utili per migliorare la comunicazione e instaurare relazioni più consapevoli.

AMIr, il presidente Mafrica: i mediatori culturali protagonisti della formazione

A tracciare il bilancio dell’iniziativa è stato il presidente dell’Associazione Mediatori Interculturali Reggini, Fortunato Mafrica: “Siamo davvero soddisfatti dei risultati di questa seconda edizione dei focus che hanno visto al centro tre realtà differenti: Armenia, Ucraina e Iran”, ha evidenziato Mafrica. “Gli incontri hanno dato la possibilità ai partecipanti di approfondire la conoscenza dei contesti culturali da cui provengono molte delle persone con cui quotidianamente entriamo in relazione. Dobbiamo sempe ricordare che davanti a noi abbiamo persone che, oltre al loro vissuto, hanno una storia, un’identità, un insieme di valori e riferimenti culturali che meritano di essere conosciuti e rispettati. Nel nostro lavoro la conoscenza del contesto culturale può aiutarci a comprendere meglio determinati comportamenti, evitare interpretazioni sbagliate. Significativo inoltre l’aver affidato i focus direttamente ai nostri mediatori culturali. Non volevamo che fossero soltanto parte dell’organizzazione, ma che diventassero i protagonisti per riconoscere che ciascuno, attraverso il proprio bagaglio culturale e umano, può rappresentare una risorsa per gli altri. Il bilancio positivo di questa seconda edizione ci incoraggia a proseguire su questa strada. Grazie, infine, ai nostri mediatori culturali che hanno reso possibile questo percorso, a tutti i partecipanti e a quanti hanno contribuito alla realizzazione degli incontri”.

Lingua, cultura e comunicazione: AMIr guarda alla terza edizione

Sul valore della formazione e sull’importanza del confronto diretto con i mediatori culturali si è soffermato anche il vicepresidente di AMIr, Marco Zindato: “Nella seconda edizione dei focus abbiamo potuto approfondire il rapporto tra lingua, cultura e comunicazione, aspetti strettamente collegati tra loro e fondamentali in qualsiasi percorso interculturale. Non basta conoscere una lingua per comprendere le persone poiché la comunicazione è influenzata da tradizioni, valori e riferimenti culturali che ciascuno porta con sé. Conoscere questi aspetti significa riuscire a interpretare meglio parole, ma anche comportamenti, le modalità di relazione e i diversi modi di esprimersi. Il confronto diretto con i mediatori ci ha inoltre permesso di superare una visione esclusivamente teorica della cultura, riconoscendo il valore delle esperienze e delle conoscenze di chi può raccontare direttamente il proprio Paese. Significativo il clima di dialogo e partecipazione che si è creato durante gli incontri. Credo che la formazione debba essere un’occasione per confrontarsi, mettere in discussione alcune convinzioni e arricchirsi attraverso il contributo degli altri”. Alla luce del bilancio positivo dell’iniziativa, l’associazione intende proporre presto una terza edizione dei focus, coinvolgendo nuovi Paesi e offrendo ulteriori opportunità di approfondimento, nel segno della promozione di percorsi capaci di coniugare conoscenza culturale, formazione e partecipazione.