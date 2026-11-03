Reggio Calabria, Confcommercio incontra l’Assessore Iatì: dalle iniziative per Natale a decoro e desertificazione, discussi i progetti di rilancio della città

Dal decoro urbano alla gestione dei rifiuti, passando per le difficoltà delle principali strade commerciali e le iniziative per rilanciare le attività di vicinato. Sono questi i temi al centro dell’incontro tra Confcommercio Reggio Calabria e l’assessore comunale alle Attività produttive Filomena Iatì, ospite lunedì del Direttivo allargato dell’Associazione. Un confronto operativo durante il quale sono state affrontate le criticità che incidono quotidianamente sul lavoro delle imprese, con particolare attenzione a corso Garibaldi, viale Aldo Moro e Pellaro. Accanto alle richieste di intervento, Confcommercio ha presentato anche alcune iniziative per sostenere il commercio cittadino, a partire dal progetto “Natale ViaxVia” in vista delle festività e dalla mobilitazione nazionale del 16 novembre contro la desertificazione commerciale. L’incontro, ospitato nella sede dell’Associazione, ha visto la partecipazione del presidente Lorenzo Labate, del direttore Fabio Giubilo, dei componenti del Direttivo e dei referenti delle diverse aree territoriali.

Corso Garibaldi, viale Aldo Moro e Pellaro: le criticità segnalate dai commercianti

Nel corso della riunione, l’assessore Iatì ha illustrato gli indirizzi dell’Amministrazione comunale e alcune delle azioni già avviate, confrontandosi con i rappresentanti di Confcommercio sulle principali esigenze del settore e manifestando disponibilità ad approfondire le possibili soluzioni. Tra le questioni affrontate figurano il decoro urbano, l’accessibilità e la funzionalità delle aree commerciali e la gestione dei rifiuti, aspetti che incidono sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita nei quartieri. I referenti territoriali hanno richiamato l’attenzione sulle criticità presenti lungo corso Garibaldi, soprattutto nel tratto a sud del Duomo, su viale Aldo Moro e a Pellaro, evidenziando la necessità di interventi adeguati alle caratteristiche delle diverse zone della città. Confcommercio ha ribadito che il rilancio delle attività economiche non può limitarsi al centro cittadino, ma deve coinvolgere anche i quartieri e le aree periferiche. L’Associazione ha valutato positivamente la disponibilità al confronto manifestata dall’assessore, sottolineando tuttavia l’importanza di dare continuità al dialogo e di trasformare le priorità individuate in interventi concreti.

Natale ViaxVia e il futuro dell’Info Point turistico di viale Zerbi

Accanto alle problematiche delle imprese, l’incontro è stato dedicato anche ai progetti promossi da Confcommercio per rafforzare l’attrattività commerciale e turistica di Reggio Calabria. All’assessore Iatì è stato presentato “Natale ViaxVia”, iniziativa avviata dall’Associazione nel 2021 e riproposta anche in vista delle prossime festività natalizie. Il progetto punta a valorizzare le strade commerciali attraverso attività diffuse sul territorio e il coinvolgimento diretto degli esercenti, prevedendo anche contributi a fondo perduto per sostenerne la partecipazione. Un’altra parte del confronto ha riguardato l’attività svolta attraverso l’Info Point turistico di viale Zerbi, servizio con il quale Confcommercio contribuisce all’accoglienza dei visitatori e alla promozione del territorio. L’Associazione ha illustrato i risultati conseguiti e segnalato l’opportunità di approfondire insieme all’Amministrazione comunale le prospettive future del servizio, anche alla luce dell’esperienza maturata. L’obiettivo è affiancare alle richieste di soluzione delle criticità urbane proposte capaci di sostenere le attività economiche e contribuire alla valorizzazione della città.

Il 16 novembre la mobilitazione contro la desertificazione commerciale

Tra gli appuntamenti illustrati durante la riunione figura anche “Viviamo la città. La giornata delle chiavi”, la mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio per il prossimo 16 novembre, dedicata al contrasto della desertificazione commerciale e alla tutela dei negozi di vicinato. L’Associazione intende condividere l’iniziativa con l’Amministrazione comunale, richiamando l’attenzione sul valore economico e sociale delle attività di prossimità e sulla necessità di preservare la vitalità delle strade cittadine. Il confronto con l’assessore si inserisce inoltre nel percorso istituzionale avviato da Confcommercio attraverso il Libro Bianco 2026, con l’obiettivo di costruire un dialogo stabile con le istituzioni cittadine, superando la logica degli incontri occasionali. La prospettiva indicata dall’Associazione è quella di individuare priorità condivise, sviluppare proposte operative e verificare nel tempo i risultati delle iniziative intraprese, favorendo una collaborazione continuativa tra Amministrazione e rappresentanti del mondo produttivo.

Labate: “Le imprese vogliono essere protagoniste del rilancio”

Al termine dell’incontro, il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate, ha espresso apprezzamento per la disponibilità dell’assessore Iatì e per l’attenzione riservata alle questioni sollevate dai rappresentanti delle imprese. Labate ha sottolineato l’importanza di mantenere aperto il confronto con l’Amministrazione e di accompagnare il dialogo istituzionale con azioni in grado di produrre risultati tangibili per il tessuto economico cittadino.

“Ringraziamo l’assessore Iatì per la presenza e per la qualità del confronto – dichiara il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate –. Abbiamo apprezzato la disponibilità all’ascolto e l’attenzione alle problematiche delle imprese. Riconosciamo all’Amministrazione un dinamismo positivo, che può trovare nella collaborazione con il mondo produttivo un ulteriore elemento di forza. Per noi il confronto istituzionale è fondamentale e deve sempre più tradursi in miglioramenti concreti per chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a tenere viva la città. Le imprese vogliono essere protagoniste del rilancio e Confcommercio intende fare pienamente la propria parte, mettendo a disposizione idee, competenze e progetti. Crediamo in un impegno condiviso tra istituzioni e imprese, ciascuna nel proprio ruolo, per costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per Reggio Calabria”.

La riunione si è dunque conclusa con una valutazione positiva del confronto e con la volontà di proseguire l’interlocuzione sulle questioni affrontate. Per Confcommercio, le priorità restano il miglioramento delle condizioni in cui operano le attività commerciali, la valorizzazione delle diverse aree urbane e il sostegno ai progetti capaci di favorire la partecipazione degli esercenti. Un percorso che l’Associazione intende portare avanti attraverso il dialogo con le istituzioni, affiancando alle segnalazioni delle imprese iniziative rivolte alla crescita economica e alla vitalità commerciale di Reggio Calabria.