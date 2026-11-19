“Si è concluso con un’ampia e sentita partecipazione il ciclo di tre incontri formativi promossi dalla FLC CGIL della provincia di Reggio Calabria e rivolti alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di tutto il territorio metropolitano. Un percorso capillare incentrato sulle prerogative e i compiti delle RSU e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pensato per fornire strumenti aggiornati, competenze normative e supporto operativo a chi quotidianamente rappresenta e tutela i lavoratori, le lavoratrici e gli studenti dei settori della conoscenza“. È quanto si legge in un comunicato stampa FLC CGIL Reggio Calabria.

“Il calendario degli appuntamenti ha toccato tutte le aree della provincia per garantire la massima prossimità ai territori:

3 novembre 2026 – Caulonia (presso la Camera del Lavoro CGIL), per le RSU dell’area della Locride;

10 novembre 2026 – Gioia Tauro (presso la Camera del Lavoro CGIL), per le RSU di tutta la Piana di Gioia Tauro;

17 novembre 2026 – Reggio Calabria, per le RSU della città di Reggio Calabria, dell’Area Grecanica e della zona dello Stretto Nord.

Durante gli incontri sono stati approfonditi i temi legati alla contrattazione d’istituto, al ruolo della rappresentanza sindacale e alla fondamentale tutela della salute e della sicurezza negli ambienti scolastici.

Proprio a partire dal valore centrale della democrazia nei luoghi di lavoro, le tre assemblee formative sono state l’occasione per esprimere una ferma e netta contrarietà alla legge di bilancio che il governo sta preparando.

È stato dichiarato decaduto l’emendamento al Decreto-legge scuola (DL 170/2026) che, solo per la sezione scuola del comparto istruzione e ricerca, avrebbe calcolato la rappresentatività sindacale sui soli iscritti, cancellando il voto espresso da docenti e ATA nelle elezioni RSU. intervento grave nel merito e nel metodo: riscrivere le regole della rappresentanza a colpi di emendamento, senza alcun confronto con le parti sociali e discriminando un solo settore del pubblico impiego, significa calpestare la libertà sindacale e umiliare la scelta democratica di centinaia di migliaia di docenti e personale ATA che si recano alle urne anche se decaduto già soltanto aver provato di togliere terreno alla democrazia è un atto gravissimo.

La battaglia politica e sindacale che culminerà nello sciopero nazionale del prossimo 20 novembre, giornata di mobilitazione generale in cui la FLC CGIL Reggio Calabria scenderà in campo concentramento alle ore 09,30 a piazza duomo-corteo ore 10,00 conclusione a piazza De Nava con momenti musicali, interventi di studenti, pensionati e lavoratori al fianco di tutti i lavoratori difendere la dignità del voto democratico e rivendicare maggiori investimenti per la scuola pubblica, i salari, la sicurezza, una sanità pubblica, il diritto allo studio, accesso alla casa e per la pace e non riarmo.

Le giornate di formazione sono state guidate dai formatori provinciali, con il contributo fondamentale dei consulenti FLC CGIL che operano stabilmente presso le sedi territoriali di Reggio Calabria, Polistena, Gioia Tauro, Palmi, Taurianova, Locri, Caulonia e Africo, confermando la presenza radicata e costante del sindacato sul territorio facendo un lavoro di sinergia con gli RSU e TAS presenti all’interno delle scuole.

La FLC CGIL Reggio Calabria esprime un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti alla tre giorni e al gruppo dirigente provinciale per il lavoro organizzativo, all’istruttrice provinciale Graziamaria Pistorino, componente della Segreteria nazionale FLC CGIL e al segretario Regionale FLC-CGIL Calabria Alfonzo Marcuzzo per il prezioso contributo politico e sindacale offerto alla riuscita dell’intero percorso“, conclude FLC CGIL Reggio Calabria.