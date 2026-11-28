Chi acquista un’automobile nuova ha il diritto di ricevere un bene conforme e funzionante, senza essere costretto a un calvario infinito di ricoveri in officina. Lo ha ribadito con fermezza la Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria con una recentissima sentenza del 26 novembre 2026, condannando la concessionaria venditrice a restituire all’acquirente la metà esatta del prezzo pagato per il veicolo — pari a 17.700 euro oltre interessi legali — nonché al pagamento integrale delle spese processuali.

Il caso trae origine dall’acquisto di una vettura di una nota casa automobilistica al prezzo di 35.400 euro. A distanza di appena tre mesi dalla consegna, avvenuta nel marzo 2022, il veicolo ha iniziato a manifestare una lunga serie di anomalie meccaniche, strutturali ed elettroniche.

Nonostante oltre dieci ricoveri in officina, i difetti hanno continuato a ripresentarsi ciclicamente, privando l’acquirente del mezzo per lunghi periodi e arrecandogli pesanti disagi nella vita lavorativa e familiare. Esasperato dalla situazione e dal mancato riscontro alle diffide stragiudiziali, l’automobilista si è rivolto al Tribunale con il patrocinio dell’avv. Vincenzo Ferrigno.

La decisione: responsabilità diretta del venditore e tutela del consumatore

In giudizio la società venditrice aveva tentato di declinare ogni addebito sostenendo di essere un mero distributore del veicolo e invocando la responsabilità esclusiva della casa produttrice, oltre a sminuire la portata dei guasti. Accogliendo le tesi difensive sostenute dall’avv. Vincenzo Ferrigno, il Giudice ha invece fatto piena applicazione della disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo a tutela della parte debole del contratto. La sentenza riafferma alcuni principi fondamentali per i diritti dei consumatori:

Responsabilità diretta del venditore: è il concessionario che vende il bene a rispondere direttamente nei confronti dell’acquirente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna, senza poter scaricare l’onere sul produttore. Inoltre, manifestandosi i vizi nell’immediato periodo successivo alla consegna, opera a favore dell’acquirente la presunzione di legge circa la preesistenza del difetto.

è il concessionario che vende il bene a rispondere direttamente nei confronti dell’acquirente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna, senza poter scaricare l’onere sul produttore. Inoltre, manifestandosi i vizi nell’immediato periodo successivo alla consegna, opera a favore dell’acquirente la presunzione di legge circa la preesistenza del difetto. Inefficacia delle riparazioni e “notevoli inconvenienti”: il Codice del Consumo riconosce in prima battuta il ripristino senza spese mediante riparazione o sostituzione; tuttavia, quando gli interventi tecnici si rivelano non risolutivi e i continui fermi macchina arrecano notevoli inconvenienti al consumatore, scatta il diritto alla sostituzione del mezzo o a un’adeguata riduzione del prezzo.

Significativo anche il passaggio in cui il Tribunale si è discostato dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio: pur non emergendo macro-malfunzionamenti nell’istante della perizia, la persistenza di errori registrati nella centralina e la successiva reiterazione dei guasti hanno dimostrato che i vizi di conformità non erano affatto stati risolti.

Da qui la decisione del Giudice di disporre una drastica riduzione del 50% sul prezzo originario di vendita, condannando la concessionaria a rimborsare al cliente 17.700 euro oltre interessi e spese legali: una pronuncia che costituisce un importante precedente a presidio della tutela effettiva degli acquirenti contro i disservizi post-vendita nel settore automobilistico.