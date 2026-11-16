Reggio Calabria, completato l’ammodernamento dell’ex edificio COVID del GOM: nuovo Pronto Soccorso pandemico e 14 posti di terapia semi-intensiva | FOTO E INTERVISTA

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria rafforza la propria capacità di affrontare le emergenze sanitarie. Sono stati completati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della Torre E, l’edificio precedentemente utilizzato durante l’emergenza Covid-19, che oggi dispone di nuovi spazi attrezzati per la gestione delle malattie infettive e delle eventuali future emergenze pandemiche. L’intervento ha consentito di realizzare un Pronto Soccorso pandemico dedicato e un moderno reparto di terapia semi-intensiva con 14 posti letto, oltre ad ambienti di isolamento e percorsi protetti per pazienti e operatori sanitari.

Si tratta di un importante investimento per la sanità di Reggio Calabria, finanziato attraverso le risorse previste dal Decreto Rilancio del 2020, successivamente confluite nel PNRR, Missione 6 – Componente 2, Intervento 1.1.2. Il completamento del cantiere rappresenta un ulteriore passo nel potenziamento delle infrastrutture ospedaliere cittadine, con l’obiettivo di garantire una risposta più tempestiva e sicura in presenza di situazioni sanitarie particolarmente complesse.

Reggio Calabria, 14 posti letto di terapia semi-intensiva nella Torre E del GOM

Uno degli interventi più significativi ha riguardato il terzo piano della Torre E, completamente riorganizzato per accogliere un nuovo reparto di terapia semi-intensiva. La struttura dispone complessivamente di 14 posti letto ed è stata progettata per rispondere alle esigenze dei pazienti che necessitano di un monitoraggio clinico particolarmente attento e di un livello assistenziale elevato.

Tra le caratteristiche principali del nuovo reparto figurano due aree open-space flessibili, predisposte per essere convertite in postazioni di terapia intensiva qualora le necessità assistenziali lo richiedano. Una soluzione organizzativa che permette all’ospedale di adattare gli spazi alla gravità delle condizioni cliniche e all’eventuale aumento della domanda di assistenza durante situazioni di emergenza.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione della trasmissione delle infezioni. Il settore di terapia intensiva è infatti equipaggiato con due stanze di isolamento a pressione variabile, ciascuna destinata ad accogliere un singolo posto letto. Questa tecnologia consente di controllare i flussi d’aria all’interno degli ambienti, contribuendo a limitare il rischio di diffusione degli agenti infettivi e a garantire condizioni di maggiore sicurezza per i pazienti e per il personale sanitario.

Nuovo Pronto Soccorso pandemico al GOM: percorsi separati e triage dedicato

La riqualificazione ha interessato anche il piano seminterrato dell’edificio, dove è stato realizzato il nuovo Pronto Soccorso pandemico del GOM di Reggio Calabria. Si tratta di un’area appositamente organizzata per gestire l’accesso di pazienti con potenziale rischio infettivo, attraverso un percorso autonomo e protetto rispetto agli altri ambienti ospedalieri.

Il nuovo spazio comprende una zona dedicata al triage, progettata per consentire una rapida valutazione iniziale dei pazienti e lo svolgimento delle visite e dei tamponi diagnostici. La presenza di un percorso specifico per le emergenze infettive punta a migliorare l’organizzazione dei flussi di accesso, riducendo le possibilità di contatto con altri pazienti e favorendo una gestione più ordinata delle situazioni che richiedono particolari precauzioni sanitarie.

L’intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze emerse durante la pandemia da Covid-19, quando la separazione dei percorsi ospedalieri e la disponibilità di spazi dedicati si sono rivelate fondamentali per affrontare l’emergenza. Con la nuova configurazione della Torre E, il Grande Ospedale Metropolitano dispone di un’infrastruttura specificamente concepita per fronteggiare eventuali nuove crisi epidemiologiche.

Stanze filtro e sistemi a pressione variabile: le nuove misure di sicurezza sanitaria

La ristrutturazione non si è limitata alla realizzazione dei reparti e del Pronto Soccorso pandemico. Entrambi i piani interessati dai lavori sono stati dotati di ambienti accessori destinati al personale sanitario, necessari per garantire una gestione più sicura delle attività assistenziali. Tra i nuovi spazi figurano sale medici, spogliatoi dedicati e stanze filtro per le operazioni di vestizione e svestizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Anche questi ambienti sono stati progettati con sistemi a pressione variabile, in modo da consentire un controllo dei flussi d’aria e contribuire alla prevenzione delle contaminazioni.

Si tratta di soluzioni tecnologiche particolarmente importanti nei contesti in cui è necessario assistere pazienti affetti da patologie trasmissibili. La possibilità di disporre di locali separati e adeguatamente attrezzati permette infatti di organizzare le procedure di protezione degli operatori sanitari, riducendo i rischi connessi all’esposizione ad agenti infettivi.

Sanità in Calabria, il GOM investe sul futuro dopo l’emergenza Covid

Il completamento dei lavori della Torre E del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria segna il passaggio da una struttura utilizzata per rispondere all’emergenza Covid-19 a un presidio ammodernato e predisposto per affrontare anche eventuali future emergenze pandemiche. L’investimento, sostenuto attraverso i fondi del Decreto Rilancio confluiti nel PNRR, punta a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario reggino e calabrese, mettendo a disposizione ambienti più moderni, tecnologie dedicate al controllo delle infezioni e spazi assistenziali capaci di adattarsi a differenti necessità cliniche.

La disponibilità di 14 posti di terapia semi-intensiva, di aree convertibili in terapia intensiva, di stanze di isolamento a pressione variabile e di un Pronto Soccorso pandemico autonomo rappresenta un potenziamento delle infrastrutture del GOM, destinato a migliorare la preparazione dell’ospedale di fronte a situazioni di particolare criticità.

La conclusione del cantiere costituisce dunque un investimento sulla sicurezza sanitaria del territorio, con l’obiettivo di assicurare una maggiore protezione agli operatori e percorsi assistenziali adeguati ai pazienti. Un intervento che nasce dall’esperienza della pandemia e che guarda alle esigenze future della sanità pubblica, rafforzando il ruolo del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria nell’assistenza alla popolazione.