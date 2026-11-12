Reggio Calabria, colpo di scena per l’Albergo Miramare: salta la vendita, il Comune rimette all’asta l’immobile per 8,9 milioni di euro

Colpo di scena a Reggio Calabria per la vendita dell’Albergo Miramare. Quando sembrava ormai avviato il percorso verso la cessione dello storico immobile comunale, arriva una nuova svolta amministrativa: il Comune ha concluso con esito negativo la precedente procedura di vendita e ha deciso di indire nuovamente l’asta pubblica. Al centro della vicenda ci sono i controlli effettuati sull’aggiudicatario provvisorio, il cui esito negativo ha impedito di portare a termine la precedente operazione.

La decisione è stata formalizzata con la determinazione dirigenziale numero 5657 dell’11 novembre 2026, pubblicata sul portale istituzionale del Comune il 12 novembre. Il provvedimento riapre così la partita per il futuro di uno degli immobili più rappresentativi del centro storico reggino, situato in via Fata Morgana 1, a pochi passi dal Lungomare e dal Corso Garibaldi. La novità principale riguarda il nuovo tentativo di vendita: l’Albergo Miramare torna all’asta con un prezzo di partenza di circa 8,9 milioni di euro. Il termine per presentare le offerte è fissato al 10 dicembre, mentre l’asta si svolgerà il 15 dicembre 2026.

Albergo Miramare di Reggio Calabria, perché è saltata la precedente vendita

La vicenda emerge dagli atti ufficiali del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria. Con la nuova determinazione, l’amministrazione ha preso atto del verbale dell’asta pubblica del 24 aprile 2026 e dell’esito negativo dei controlli sull’aggiudicatario provvisorio, comunicato formalmente agli uffici comunali il 14 ottobre 2026. Da qui la decisione di concludere negativamente il procedimento di vendita avviato con la determinazione numero 1662 del 2 aprile 2026 e di procedere con una nuova gara, indicata negli atti come riedizione del terzo esperimento.

Un passaggio significativo, perché la precedente procedura aveva individuato un aggiudicatario provvisorio, ma le verifiche successive non hanno consentito di perfezionare la vendita. Il provvedimento pubblicato dal Comune non specifica, nella comunicazione di sintesi, quali siano state le criticità emerse durante i controlli. La conseguenza è che l’Albergo Miramare resta al centro di una nuova procedura di alienazione, con l’obiettivo di individuare un acquirente attraverso una gara pubblica.

Albergo Miramare di nuovo all’asta: prezzo di 8,9 milioni di euro e cauzione da quasi 900mila euro

Il nuovo avviso pubblico stabilisce un prezzo a base d’asta di 8.892.885,152 euro, corrispondente a circa 8,9 milioni. Si tratta di una base economica che il disciplinare indica come ridotta di un quinto rispetto al secondo esperimento di vendita. Per partecipare alla procedura sarà inoltre necessario presentare una cauzione pari al 10% del prezzo base, indicata nell’avviso in 889.288,5152 euro. Il metodo individuato dall’amministrazione è quello delle offerte segrete, che saranno confrontate con il prezzo posto a base d’asta. I partecipanti dovranno quindi presentare una proposta economica almeno pari all’importo stabilito dal Comune.

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la maggiore offerta valida, secondo le condizioni previste dal disciplinare. La procedura potrà concludersi con un’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Resta comunque fondamentale il superamento delle verifiche successive: l’aggiudicazione iniziale avrà carattere provvisorio e diventerà definitiva soltanto dopo gli accertamenti previsti dalla procedura.

Lo storico Albergo Miramare sul Lungomare di Reggio Calabria: un edificio degli anni Venti

La vendita riguarda un immobile dal particolare valore storico e architettonico. L’Albergo Miramare di Reggio Calabria si trova nel cuore della città, tra via Giudecca, via Fata Morgana e Corso Giacomo Matteotti, in una posizione strategica a ridosso del Lungomare. Il fabbricato risale alla fine degli anni Venti del Novecento e presenta elementi architettonici che combinano lo stile Liberty con caratteristiche neoclassiche. Una peculiarità che contribuisce a renderlo uno degli edifici di maggiore interesse nel panorama del patrimonio immobiliare cittadino.

L’immobile è stato inoltre dichiarato di interesse storico-artistico ed è sottoposto ai vincoli di tutela previsti dalla normativa sui beni culturali. L’eventuale alienazione deve pertanto rispettare le prescrizioni previste per questa tipologia di patrimonio. Secondo la descrizione contenuta nel disciplinare d’asta, il complesso si sviluppa su tre livelli fuori terra e un piano seminterrato. L’edificio comprende spazi destinati all’attività alberghiera, ambienti di servizio, collegamenti verticali mediante scale e ascensori, una corte interna e una terrazza affacciata su Corso Matteotti.

Un ulteriore elemento di pregio è rappresentato dalla posizione dell’immobile e dalla vista sul mare che caratterizza la copertura dell’ultimo piano. La vicinanza al Corso Garibaldi, raggiungibile anche attraverso il collegamento pedonale di via Giudecca, ne rafforza la centralità urbana.

Quasi 5.814 metri quadrati di superficie coperta: quanto vale l’ex albergo

La documentazione pubblicata dal Comune consente di ricostruire anche le principali caratteristiche dimensionali ed economiche dell’immobile. L’Albergo Miramare presenta una consistenza indicata in 5.813,77 metri quadrati di superficie coperta, ai quali si aggiungono 1.916,01 metri quadrati di superficie scoperta.

Il valore di mercato determinato dalla Commissione Valutazione Immobiliare del Comune è pari a 13.895.133,05 euro, un importo superiore rispetto alla nuova base d’asta. La differenza tra la valutazione immobiliare e il prezzo fissato per la gara costituisce uno degli elementi più rilevanti della procedura, soprattutto alla luce dei precedenti tentativi di vendita e della necessità di individuare un acquirente. Allo stato attuale, secondo gli atti comunali, l’immobile non risulta utilizzato, pur mantenendo la destinazione d’uso alberghiera. Il suo futuro resta dunque legato all’esito della procedura di alienazione e alle successive decisioni sull’eventuale recupero e utilizzo della struttura.

Vendita Albergo Miramare, offerte entro il 10 dicembre: asta pubblica il 15 dicembre 2026

Il nuovo calendario è già stato definito dall’amministrazione comunale. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire le offerte entro le ore 12:00 di giovedì 10 dicembre 2026, rispettando le modalità e le prescrizioni contenute nel disciplinare d’asta. La documentazione dovrà essere presentata attraverso un plico sigillato, contenente la parte amministrativa e l’offerta economica, da recapitare all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Reggio Calabria, presso Palazzo San Giorgio, in Piazza Italia 1.

Il plico potrà essere trasmesso tramite raccomandata, corriere autorizzato oppure consegnato a mano. Sarà determinante il momento della ricezione da parte degli uffici comunali, dal momento che le offerte pervenute oltre il termine non saranno ammesse. La nuova asta dell’Albergo Miramare si terrà martedì 15 dicembre 2026 alle ore 10:00, presso gli uffici del Settore Patrimonio, situati al Ce.Dir., in via Michele Barillaro, Torre 4, primo piano. Nel corso della seduta pubblica saranno esaminate le offerte pervenute e si procederà secondo le modalità previste dall’avviso. L’eventuale aggiudicazione sarà soggetta ai successivi controlli e agli adempimenti necessari per arrivare alla vendita definitiva.

Il futuro dell’Albergo Miramare torna al centro dell’attenzione a Reggio Calabria

La riapertura dell’asta rappresenta un nuovo passaggio nella vicenda dell’ex Albergo Miramare, un edificio che occupa una posizione di rilievo nel centro storico e nel panorama architettonico di Reggio Calabria. Il complesso rientra nel percorso di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, previsto dagli strumenti di programmazione dell’ente. La decisione di ripetere la gara dimostra che, dopo l’interruzione della precedente procedura, l’amministrazione intende proseguire sulla strada della vendita.

Resta tuttavia ancora da capire se il nuovo esperimento riuscirà a individuare un acquirente e quali prospettive potranno aprirsi per il recupero dell’immobile. Al momento, infatti, non è stata perfezionata alcuna nuova vendita e non risultano definiti progetti di riqualificazione conseguenti alla procedura appena indetta. Il prossimo appuntamento decisivo sarà quindi quello del 15 dicembre 2026, quando le offerte eventualmente presentate saranno sottoposte all’esame della commissione.