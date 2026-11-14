Reggio Calabria, collegamento diretto tra stazione ferroviaria e aeroporto: il plauso a Cannizzaro e il rilancio sulla metropolitana di superficie

Un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria di Reggio Aeroporto e lo scalo di Ravagnese, per migliorare l’accessibilità dell’Aeroporto dello Stretto e rilanciare la metropolitana di superficie lungo la costa reggina. È il progetto dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cannizzaro che riceve il convinto apprezzamento di Candeloro Imbalzano, più volte assessore comunale e già consigliere regionale. L’ex amministratore sottolinea l’importanza degli interventi annunciati per rafforzare l’intermodalità tra trasporto ferroviario e aeroportuale, anche alla luce delle recenti intese tra i sindaci di Reggio Calabria e Messina. Una strategia che, secondo Imbalzano, potrebbe favorire l’utilizzo dell’aeroporto reggino da parte dei cittadini dell’area metropolitana messinese, riducendo la dipendenza dagli attuali collegamenti su gomma e valorizzando gli investimenti ferroviari effettuati negli ultimi anni. Sullo sfondo, la possibilità di utilizzare le risorse europee POR-FESR della programmazione 2021-2027 per realizzare un’infrastruttura considerata strategica per l’intero territorio metropolitano.

Il rilancio della metropolitana di superficie e i collegamenti con l’Aeroporto dello Stretto

“La notizia che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Cannizzaro, nel solco anche delle recenti intese tra i primi cittadini di Reggio e Messina, si sta già muovendo alacremente e con atti concreti, per potenziare la mobilità di accesso – lato mare all’aeroporto di Ravagnese, recuperando pienamente la funzione intermodale della stazione ferroviaria di Reggio Aeroporto, è di quelle che vanno accolte con grande plauso da tutta la città e dell’intero hinterland metropolitano. Da una parte, finalmente!, si rimette indirettamente in moto il sistema della Metropolitana di superficie da Rosarno all’area jonica reggina, sulla quale in questi ultimi lustri FF .SS. ha fatto grandi investimenti senza che i pendolari potessero fruirne, se non in misura assai modesta, per l’incomprensibile chiusura delle vecchie stazioni, ammodernate recentemente lungo i 25 chilometri della costa cittadina, da Catona a Bocale, perpetuando anzi intollerabili disagi ed il ben conosciuto appesantimento della mobilità giornaliera cittadina , con costi sociali altissimi.

Dall’altra, mette al centro di questa nuova ed intelligente strategia il futuro dell’Aeroporto dello Stretto, da alcuni anni in costante crescita grazie alla virtuosa attività dispiegata dal Governatore Occhiuto e dall’ on. Cannizzaro, in quanto consentirà un utilizzo decisivo della linea ferroviaria tra il Porto, la stazione Lido, quella di Reggio Centrale e lo scalo aeroportuale, facilitando la scelta dell’utenza metropolitana di Messina di privilegiare Ravagnese , per non legarla soltanto all’attuale utilizzo delle navette ATAM o all’auspicabile, prossimo collegamento veloce e diretto tra Messina stessa ed il nodo di Ravagnese “, afferma Candeloro Imbalzano.

La prospettiva delineata dall’ex amministratore è quella di una rete di collegamenti più integrata tra ferrovia, porto e aeroporto, capace di offrire nuove opportunità di spostamento sia ai pendolari reggini sia ai passeggeri provenienti dalla sponda siciliana dello Stretto. Una migliore connessione della stazione ferroviaria con l’aerostazione consentirebbe, secondo Imbalzano, di valorizzare una parte delle infrastrutture già esistenti, inserendo l’Aeroporto dello Stretto in un sistema di mobilità più ampio e funzionale.

Fondi europei 2021-2027 per collegare la stazione all’aeroporto

Un ruolo centrale potrebbe essere svolto dalle risorse della programmazione comunitaria, con particolare riferimento ai finanziamenti destinati ai nodi intermodali. Imbalzano richiama infatti la possibilità di accedere ai fondi POR-FESR 2021-2027 per realizzare il collegamento diretto tra la stazione ferroviaria e l’interno dell’aeroporto, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale dei trasporti. Un intervento che si inserirebbe anche nel percorso di collaborazione avviato tra le amministrazioni di Reggio Calabria e Messina, interessate a rendere più agevole e strutturale l’utilizzo dello scalo reggino da parte dei cittadini della città siciliana.

“Abbiamo la grande occasione di poter accedere stavolta alle risorse POR -FESR della Programmazione Comunitaria 2021/2027 nella parte dedicata a questi nodi intermodali, per un collegamento diretto Stazione Aeroporto e l’interno dell’hub di Ravagnese, in perfetta sintonia col Piano Regionale dei Trasporti, che classifica i collegamenti tra Aeroporto medesimo ed i territori metropolitani di interesse strategico. Occasione che viene incontro alla più volte dichiarata volontà dei Sindaci Cannizzaro e Basile di rendere strutturale e definitivo l’utilizzo da parte della utenza dell’area messinese dei servizi offerti dall’aeroporto reggino stesso”, continua Candeloro Imbalzano.

Imbalzano replica all’opposizione: “Cannizzaro è già nella fase operativa”

Nel suo intervento, l’ex consigliere regionale dedica infine un passaggio al confronto politico cittadino, rispondendo alle richieste avanzate dai gruppi di opposizione in Consiglio comunale sulle dichiarazioni programmatiche del sindaco. Secondo Imbalzano, il progetto di collegamento ferroviario con l’aeroporto non rappresenta un’iniziativa improvvisata, ma una proposta già illustrata da Cannizzaro durante la campagna elettorale e inserita tra gli obiettivi della sua amministrazione. Per questo, l’ex assessore ritiene che le attività avviate costituiscano già una dimostrazione concreta dell’attuazione del programma amministrativo.

“Un progetto peraltro anticipato dal Sindaco Cannizzaro nel suo programma diversi mesi fa ed illustrato più volte alla stampa ben prima della sua elezione. Per questo ci viene da sorridere quando leggiamo della richiesta dei gruppi di opposizione in Consiglio Comunale di attendere le dichiarazioni programmatiche del primo cittadino, dal momento che da mesi, come un treno ad alta velocità, egli è già nella fase operativa di alcuni punti strategici del suo programma e della sua incessante attività amministrativa “, conclude Candeloro Imbalzano.