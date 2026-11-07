Reggio Calabria, Claudio Aloisio presenta “Solitudini sincronizzate”: come le paure individuali diventano fenomeni collettivi

Perché persone con esperienze di vita, condizioni economiche e appartenenze sociali differenti finiscono sempre più spesso per condividere le stesse paure, riconoscersi nelle medesime narrazioni e individuare nemici comuni? È questo uno degli interrogativi al centro di “Solitudini sincronizzate. Dall’individualizzazione alle appartenenze collettive”, il nuovo saggio di Claudio Aloisio, pubblicato da Città del Sole Edizioni, che sarà presentato mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 18:30, presso Spazio Open a Reggio Calabria. Un appuntamento dedicato all’analisi delle trasformazioni della società contemporanea, del rapporto tra individui e comunità e del ruolo assunto dalla comunicazione digitale nella formazione delle opinioni e delle identità collettive. Nel corso dell’incontro, l’autore dialogherà con Antonio Marziale, sociologo e docente universitario, mentre la conversazione sarà moderata da Franco Arcidiaco, editore e giornalista. L’iniziativa offrirà l’occasione per approfondire alcuni dei meccanismi attraverso i quali disagi personali differenti possono trasformarsi in sentimenti condivisi, fino a generare nuove forme di appartenenza e contrapposizione sociale.

“Solitudini sincronizzate”, il nuovo saggio di Claudio Aloisio sulle contraddizioni della società contemporanea

Al centro del libro si trova una delle principali contraddizioni del nostro tempo: mentre le esistenze diventano sempre più individualizzate e i legami tradizionali tendono a indebolirsi, persone che vivono realtà profondamente diverse possono ritrovarsi accomunate dalle stesse paure e da interpretazioni simili degli avvenimenti. Attraverso una riflessione che intreccia trasformazioni sociali, comunicazione e politica, Claudio Aloisio analizza il modo in cui il bisogno di riconoscimento e appartenenza possa favorire la convergenza di esperienze individuali differenti in nuove identità collettive. Il saggio prende in esame i processi che portano gli individui a condividere letture semplificate della realtà e a individuare responsabilità comuni per problemi che possono avere origini e caratteristiche molto diverse. Un fenomeno che assume particolare rilevanza in una società nella quale le modalità di comunicazione e di relazione sono profondamente cambiate, modificando anche il rapporto tra esperienza personale, percezione collettiva e partecipazione alla vita pubblica. Il libro propone dunque una riflessione sulle dinamiche che possono trasformare condizioni di isolamento e fragilità individuale in forme di identificazione collettiva, spesso alimentate dalla condivisione di timori e dalla ricerca di punti di riferimento comuni.

Il ruolo dei social network, degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti affrontati nel volume riguarda l’influenza delle piattaforme digitali, dei sistemi algoritmici e dell’intelligenza artificiale sui processi attraverso i quali le persone interpretano la realtà e costruiscono le proprie convinzioni. Secondo la prospettiva analizzata nel saggio, le narrazioni semplificate e la ricerca di responsabili comuni, amplificate dagli strumenti della comunicazione digitale, possono contribuire a orientare percezioni e comportamenti, favorendo l’aggregazione di individui attorno a sentimenti e rappresentazioni condivise. La riflessione si concentra quindi sui meccanismi che collegano le esperienze personali alle dinamiche collettive, interrogandosi sulle ragioni per cui persone appartenenti a contesti sociali lontani possano finire per riconoscersi nelle medesime interpretazioni degli eventi. Il libro non si limita però a esaminare i processi di contrapposizione, ma invita anche a riflettere sulla possibilità di costruire nuove appartenenze che non abbiano necessariamente bisogno di individuare un avversario o un nemico comune. Una prospettiva che apre interrogativi sul ruolo della comunicazione, della politica e delle relazioni sociali nella costruzione di comunità fondate sul riconoscimento reciproco piuttosto che sulla divisione.

La presentazione a Reggio Calabria con Antonio Marziale e Franco Arcidiaco

Il volume sarà al centro dell’incontro in programma mercoledì 11 novembre alle ore 18:30 a Spazio Open, a Reggio Calabria, durante il quale Claudio Aloisio approfondirà i principali temi del saggio attraverso un dialogo con Antonio Marziale, sociologo e docente universitario. A moderare la conversazione sarà Franco Arcidiaco, editore e giornalista. L’appuntamento rappresenterà un’occasione di confronto sui cambiamenti che attraversano la società contemporanea, con particolare attenzione alle nuove forme di appartenenza collettiva e all’influenza degli strumenti digitali nella diffusione di idee, percezioni e comportamenti. La presentazione consentirà inoltre di approfondire il rapporto tra individualizzazione e bisogno di comunità, una delle questioni centrali affrontate dall’autore nel suo lavoro. L’incontro si inserisce così nel dibattito sulle trasformazioni della comunicazione e sulle conseguenze sociali e politiche dei processi attraverso i quali le persone, pur vivendo condizioni differenti, possono arrivare a condividere le medesime paure e rappresentazioni della realtà.

Chi è Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Calabria

Claudio Aloisio opera nel settore della comunicazione da oltre quarant’anni ed è alla guida di A&S Promotion, una delle più longeve agenzie calabresi attive nel campo della pubblicità e del marketing. Alla sua esperienza professionale nella comunicazione si affianca, da circa dieci anni, l’impegno nella rappresentanza delle imprese, ambito nel quale ricopre attualmente il ruolo di presidente di Confesercenti Calabria. Con il saggio “Solitudini sincronizzate. Dall’individualizzazione alle appartenenze collettive”, pubblicato da Città del Sole Edizioni, Aloisio propone una riflessione sui cambiamenti che interessano il rapporto tra individui, società e comunicazione, mettendo in relazione il progressivo indebolimento dei legami tradizionali con la nascita di nuove forme di identificazione collettiva. Il volume invita a interrogarsi non soltanto sui meccanismi che favoriscono la diffusione di paure e narrazioni comuni, ma anche sulle possibilità di costruire relazioni e appartenenze capaci di superare le logiche della contrapposizione. Temi che saranno al centro della presentazione reggina dell’11 novembre, attraverso il confronto tra l’autore, Antonio Marziale e Franco Arcidiaco.