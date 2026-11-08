Reggio Calabria, cittadini e istituzioni a confronto nella 5ª Circoscrizione: focus su pulizia, strade e decoro urbano

Prosegue a Reggio Calabria il percorso di confronto tra cittadini e istituzioni nella V Circoscrizione. Domenica 8 novembre, nella saletta della Chiesa di San Luca, si è svolta la terza assemblea pubblica dedicata all’ascolto delle esigenze dei residenti e all’individuazione di possibili soluzioni alle problematiche del territorio. L’iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo diretto tra amministratori e comunità locale, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, approfondire le criticità esistenti e favorire interventi in grado di migliorare la vivibilità dei quartieri. All’incontro hanno partecipato i consiglieri comunali Giuseppe Eraclini, Antonino Zimbalatti e Mario Cardia, insieme all’assessore Antonino Caridi e ai rappresentanti della V Circoscrizione, che hanno ascoltato le richieste e le proposte avanzate dai cittadini.

Reggio Calabria, pulizia delle strade e manutenzione al centro dell’assemblea

Tra gli argomenti maggiormente discussi sono emerse le questioni legate al decoro urbano, alla pulizia delle strade e alla manutenzione della viabilità. I residenti hanno segnalato diverse criticità presenti nel comprensorio della V Circoscrizione, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per migliorare le condizioni di alcune aree. Le segnalazioni hanno consentito di portare direttamente all’attenzione degli amministratori le difficoltà quotidiane vissute dalla popolazione, attraverso un confronto finalizzato a individuare le priorità e le possibili risposte alle esigenze del territorio.

L’assessore Caridi: “interventi già avviati, ma servono risorse e tempi tecnici”

Nel corso dell’incontro è intervenuto l’assessore Antonino Caridi, che ha rassicurato i cittadini “sull’impegno dell’amministrazione comunale nell’affrontare le problematiche segnalate”. Caridi ha spiegato che “l’amministrazione è già al lavoro, pur dovendo fare i conti con numerose criticità accumulate nel tempo e riscontrate al momento dell’insediamento. L’obiettivo è quello di realizzare interventi efficaci e duraturi, evitando soluzioni temporanee che non consentirebbero di affrontare in maniera definitiva i problemi. Un percorso che, come evidenziato dall’assessore, richiede risorse economiche, un’adeguata organizzazione e il rispetto dei necessari tempi tecnici. Le attività sono già state avviate, ma non hanno ancora permesso di raggiungere tutte le zone interessate dalle segnalazioni dei residenti”.

V Circoscrizione, il presidente Caterina Pitasi invita i cittadini a segnalare i disservizi

IlLa presidente della V Circoscrizione, l’avvocato Caterina Pitasi, ha ribadito la propria disponibilità e quella dei consiglieri circoscrizionali a mantenere un rapporto costante e diretto con la cittadinanza. Pitasi ha invitato i residenti “a continuare a segnalare eventuali disservizi e criticità, utilizzando l’indirizzo e-mail istituzionale oppure il numero telefonico ufficiale della Circoscrizione. L’intenzione è quella di rendere il confronto con i cittadini un’attività continuativa, attraverso la quale raccogliere informazioni sulle condizioni dei quartieri e favorire una maggiore collaborazione tra la comunità e gli organi amministrativi”.

Un verbale per ogni assemblea: le segnalazioni trasmesse agli uffici competenti

Un aspetto importante dell’iniziativa riguarda la modalità di raccolta e gestione delle richieste. Al termine di ogni assemblea viene infatti redatto un verbale contenente le problematiche evidenziate dai cittadini e le proposte emerse durante il confronto. La documentazione viene successivamente trasmessa agli organi competenti, affinché le singole segnalazioni possano essere esaminate e valutate per individuare gli interventi più opportuni. In questo modo, gli incontri pubblici non si limitano a rappresentare momenti di ascolto, ma diventano anche uno strumento per portare formalmente all’attenzione dell’amministrazione le esigenze del territorio.

Partecipazione e collaborazione, il riscontro positivo dei residenti

Il percorso di confronto promosso nella V Circoscrizione di Reggio Calabria sta ricevendo un riscontro positivo da parte dei residenti, che hanno manifestato apprezzamento per questa modalità di dialogo con le istituzioni. Durante l’assemblea è emersa anche la disponibilità dei cittadini a collaborare con la nuova amministrazione, nella consapevolezza che il miglioramento delle condizioni dei quartieri richieda un impegno condiviso. La terza assemblea pubblica nella saletta della Chiesa di San Luca conferma così la volontà di proseguire un percorso fondato sull’ascolto, sulla partecipazione civica e sulla collaborazione tra cittadini e amministratori.