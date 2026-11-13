Reggio Calabria, Cittadinanzattiva: “zona Sud priva di presidio sanitario. Riorganizzazione allontana servizi dai cittadini”

“Più di 60.000 cittadini residenti sul territorio sud di Reggio compreso tra le due macro circoscrizioni IV° e V°, saranno privati a breve, dell’unica struttura sanitaria territoriale sita in Via Padova, Torre Lupo, a seguito della programmata chiusura dell’immobile per recesso del contratto di locazione. Anche Cittadinanzattiva Calabria – Tribunale per i Diritti del Malato di Reggio Calabria si unisce a i tanti della comunità civile, chiedendo un confronto urgente a Regione, ASP, Comune e Città Metropolitana che possa servire a trovare e condividere con i cittadini soluzioni percorribili nel breve e medio termine“. È quanto si legge in un comunicato stampa di Cittadinanzattiva Calabria A.P.S. Tribunale per i Diritti del Malato – Sede territoriale di Reggio Calabria.

“Le scelte sinora adottate per riorganizzare la sanità territoriale a Reggio Calabria, hanno fatto emergere interrogativi che meritano risposte non rinviabili. Secondo i dati della popolazione residente nella zona Sud del Comune di Reggio Calabria riferiti al 2025, gli abitanti sono complessivamente 62.574.

È un dato centrale, da cui non si può prescindere per una efficace programmazione dei servizi pubblici, soprattutto quando si interviene sulla rete sanitaria territoriale.

La chiusura del Polo Sanitario Sud infatti priverà un’area densamente popolata di un importante presidio di prossimità.

Cittadinanzattiva Calabria – Tribunale per i Diritti del Malato, pur comprendendo le esigenze di ottimizzazione della spesa destinata ad edifici privati che da decenni ospitano servizi sanitari e le motivazioni tecniche ed amministrative che giustificano queste decisioni, pone una richiesta precisa alle istituzioni preposte perché spieghino ai cittadini le soluzioni che forse esistono ma non sono state messe in luce.

La questione evidenziata non riguarda soltanto un immobile o un singolo presidio sanitario; riguarda il modello di sanità di prossimità che si intende offrire ai cittadini che vivono a Reggio Calabria, dei quali più della metà sono ultra sessantenni, affetti da malattie croniche ed evolutive, bisognevoli di riferimenti validi per una assistenza sanitaria globale e continuativa.

Invece, si è proceduto a chiudere il Presidio sanitario di Pellaro, ed ora quello di via Padova, senza citare la carenza di strutture anche nella zona Nord della città. Mentre le Case della Comunità stanno progressivamente entrando in funzione, emerge una significativa criticità in relazione alla loro accessibilità: entrambe, infatti, sono situate nel centro cittadino e risultano difficilmente raggiungibili e fruibili dai cittadini con disabilità, dalle persone anziane e da coloro che presentano ridotta mobilità, a causa della mancanza di adeguate aree di parcheggio nelle immediate vicinanze.

Alla luce di tali criticità, si leva con forza la richiesta dell’intera comunità di ricevere chiarimenti puntuali e trasparenti in merito all’assetto complessivo della sanità territoriale che si intende realizzare, alle modalità organizzative previste e alla distribuzione dei servizi sul territorio, affinché sia garantito a tutti i cittadini un accesso equo, agevole ed effettivo alle prestazioni sanitarie.

Non è sufficiente comunicare le decisioni quando sono già state assunte. In quanto, il patrimonio immobiliare pubblico può essere una risorsa, Cittadinanzattiva chiede inoltre chiarezza sull’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico.

In particolare, vorrebbe conoscere se l’ASP di Reggio si è resa disponibile a valutare l’opportunità offerta già nel passato, dall’Amministrazione comunale, di mettere a disposizione della sanità locale, gratuitamente, un piano del Centro civico di Pellaro.

La stessa attenzione dovrebbe essere rivolta al patrimonio immobiliare della Città Metropolitana e, in particolare, ai beni confiscati alla criminalità organizzata eventualmente disponibili e idonei, dopo le necessarie verifiche tecniche e autorizzative, a ospitare servizi sanitari.

Un bene confiscato può diventare una risorsa concreta per la comunità.

Per questo Cittadinanzattiva propone una ricognizione congiunta del patrimonio immobiliare pubblico da parte di Regione Calabria, ASP, Comune e Città Metropolitana, verificando la possibilità di utilizzare immobili pubblici idonei anziché ricorrere a strutture private quando esistano alternative concretamente praticabili.

Cittadinanzattiva chiede alle istituzioni competenti informazioni in merito a:

• L’esistenza di un eventuale Piano complessivo strutturale ed organizzativo della Sanità territoriale di Reggio Calabria;

• l’indicazione chiara dei presidi e dei servizi che resteranno operativi nei diversi quartieri o che saranno trasferiti, ridimensionati o accorpati;

• garanzie concrete sull’accessibilità dei servizi per anziani, disabili, cronici e cittadini fragili;

• una verifica dei collegamenti con il trasporto pubblico e della disponibilità di parcheggi;

• una ricognizione degli immobili pubblici, compresi quelli confiscati, potenzialmente utilizzabili per finalità sanitarie;

• informazioni sui costi sostenuti per le locazioni di immobili private destinati ai servizi sanitari territoriali;

• il coinvolgimento preventivo delle associazioni nell’ottica di una partecipazione collaborativa

Cittadinanzattiva chiede inoltre un incontro istituzionale con Regione Calabria, ASP di Reggio Calabria, Comune e Città Metropolitana, affinché le decisioni sulla riorganizzazione della sanità territoriale possano essere affrontate attraverso un confronto trasparente e documentato.

La realizzazione delle Case della Comunità rappresenta un’importante opportunità, ma la sanità di prossimità non può essere misurata soltanto dal numero delle nuove strutture previste.

Si misura dalla capacità di garantire servizi accessibili, continuativi adeguati ai reali bisogni dei cittadini e realmente vicini ai luoghi in cui vivono“. Conclude Cittadinanzattiva Calabria A.P.S. Tribunale per i Diritti del Malato – Sede territoriale di Reggio Calabria.