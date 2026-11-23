L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria informa i cittadini attraverso il proprio sito istituzionale che lo sportello front-office della Polizia Municipale resterà chiuso nelle ore antimeridiane di martedì 24 novembre a causa dello svolgimento di un’assemblea sindacale. La comunicazione, pubblicata lunedì 23 novembre, riguarda quindi i cittadini che avevano programmato di recarsi allo sportello durante la mattinata.

Polizia Municipale di Reggio Calabria, l’avviso del Comune ai cittadini

Il provvedimento riguarda il servizio di ricevimento al pubblico del Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria. Per evitare spostamenti inutili, chi deve rivolgersi agli uffici durante la mattinata di martedì è invitato a tenere conto della sospensione comunicata dall’Ente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, nella sezione dedicata alle notizie e agli avvisi.